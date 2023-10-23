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富士康遭查稅！郭台銘遲未發聲　過去曾霸氣嗆中國撤廠「誰怕誰」

▲鴻海創辦人郭台銘過去多次對中國發表霸氣談話。（圖／郭辦提供）
▲鴻海創辦人郭台銘過去多次對中國發表霸氣談話。（圖／郭辦提供）

記者林怡昕／台北報導

中國官媒《環球時報》近日獨家報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，由於鴻海創辦人郭台銘宣布參選，此動作遭外界解讀，有意控制2024總統大選，而郭台銘原定晚間七點參加樹林忠興宮平安宴突然取消，郭辦也低調稱，統一交由鴻海集團回覆，郭台銘則未對此事表態，不過，其實過去郭台銘多次向中國霸氣喊話，《NOWnews今日新聞》整理郭台銘的霸氣語錄。

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中共要沒收鴻海財產「Yes! Do It!」

有媒體曾經提問郭台銘，若當選總統，怎麼面對中國制裁的威脅？郭台銘強調，已找好接班人，若中共因不聽話要沒收鴻海財產，那就「Yes! Do It!」

「台灣人民絕對不主動挑起戰爭，但也絕對不可能怯戰」

郭台銘在八二三砲戰紀念日這天，以「因為和平是我們的信仰」為題發表演說，他提到，要向北京當局傳達一個訊息，「台灣人民絕對不主動挑起戰爭，但也絕對不可能怯戰」，如果兩岸有戰爭的必要，台灣勢必會同仇敵慨，非到致勝的那一天，絕不罷休，郭台銘也呼籲，中國千萬不要低估台灣人民浴血奮戰的決心，務必停止對台灣的文攻武嚇。

「北京政府應正視，並承認中華民國存在的事實」

2019年時，郭台銘擁鴻海董事長身份，參與國民黨總統初選，他曾呼籲，北京政府應正視並承認中華民國存在的事實，並喊話「大陸當局憑什麼綁架我？」他也說，若他當選會把鴻海經驗和中華民國經驗結合在一起，希望和北京當局坐下來談，這是和平紅利。

中國以關廠施壓「到底是誰怕誰」

郭台銘2019年仍是鴻海董事長時，曾接受媒體訪問，面對若中國以關廠施壓， 郭台銘直言，是中國需要自己提供就業機會，「到底是誰怕誰，這我不怕你們（媒體）播出去，到底是誰怕誰，是它（中國）怕我，不是我怕它。」

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