林依晨周渝民大尺度床戲！仔仔自爆：我太猛 猴急跳過前戲直接上
電影《車頂上的玄天上帝》今（23）日舉行記者會，導演黃文英率演員林依晨、周渝民（仔仔）、阮經天（小天）出席，林依晨在片中有「從影最大尺度裸戲」，對手演員仔仔自爆：「我被嫌太猛！」跳過前戲直接上床，仔仔的猴急程度連攝影師都衝出來阻擋，強調要唯美鏡頭，要他慢慢來有情調一點。
記者黃雅琪／台北報導
《車頂上的玄天上帝》獲選為金馬影展開幕片，對於沒有入圍金馬獎，仔仔幽默回應：「不會可惜啦！我把寄望放在小天身上！」導演黃文英則坦言有些遺憾，得知沒入圍時人還在北京：「我很失落，但我從小有個優點就是會不斷反思自己」，比起自己入圍她更在乎電影有沒有感動觀眾，以及演員們能否獲得提名。
談及與林依晨的床戲，仔仔直誇她表現很專業：「我反而很少拍這種戲！」兩人在開拍前有詳細聊過，可以親吻到哪些地方、什麼地步，仔仔說林依晨給他很大的發揮空間，而且現場都有清場，情感很容易就投入。至於拍床戲有沒有先跟老婆喻虹淵報備？仔仔笑說：「沒有耶！等她看完就知道了！」
導演黃文英透露，當初要找仔仔來演的時候，有人一直跟她說：「仔仔很難搞！」但實際合作後覺得很慶幸他能演出，合作很愉快，自己也花了很大的力氣說服林依晨與仔仔接戲；特別是林依晨大尺度演出的部分，原本經紀人有所限制，但她與仔仔在現場放得很開，一切很自然的就拍好了。
阮經天飾演富商聿先生，在片中開著麥拉倫跑車頻頻追求林依晨，被問到拍攝時有沒有不小心A到車子？他坦言因為知道每輛車的價位，拍攝時都特別小心翼翼，大家也都在現場一起研究每一輛跑車。對於每場戲都跟林依晨吵架收尾，阮經天語重心長說，自己現實生活中也常有「愛不到」的失落感，覺得很遺憾。