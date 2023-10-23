台積電與AI重災！美科技股財報讓台股「好揪心」　年底可望反轉

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而台股無法獨善其身，今日終場下跌189.36點，收在16251點，創5月24日以來收盤最低點，陷入16200點保衛戰。權值王台積電終場大跌12元，收在544元，跌幅2%以上。鴻海受到富士康遭中國官方查稅，同樣成為重災區，終場跌3元，收在100.5元，跌幅2.8%。而AI股也綠油油，廣達、技嘉跌1到2%，英業達也走跌，緯穎收在平盤，僅緯創逆勢走升抗跌。
PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國財報季開跑後，個股紛紛對上季業績表現作出反應，但市場擔憂以巴事件將演變為更廣泛的中東危機，加上10年期美債殖利率一度突破5%，兩大事件成為主導上週美股走向的重點。
葉家榮指出，目前市場預估美國企業獲利衰退將於本季結束，而本週將有不少重量級公司將公布財報，包括Alphabet、微軟、亞馬遜、英特爾、Meta等重量級科技巨頭都將公布財報與展望，預料相關展望將左右市場投資信心，特別是對於AI的應用是否持續深化，也將成為觀察重點，另外，中東問題也可能持續在本週為市場帶來不小波動。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，這波台股受到國際市場因素干擾，包括美國擴大AI晶片出口中國限制，衝擊台股AI族群投資信心，另外，以巴衝突未有降溫態勢，市場擔憂以色列對加薩採取全面地面攻擊，恐慌情緒增溫，加上上週聯準會釋出的看法被解讀為可能再度升息，美債殖利率一度衝破5%等，都使得台股投資信心受干擾。
不過從基本面來看，整體表現已有反轉向上趨勢，孫傳恕分析，除了上週台積電一反之前相對保守的態度外，目前各科技類股的庫存調整與管理，相較去年以來最高水準已明顯下降，包括PC、NB、伺服器、面板、記憶體等皆是，一旦庫存跌價損失提存的金額下降或是持續回沖，有利廠商獲利改善。
孫傳恕進一步分析，經濟部上週公布9月外銷訂單514億美元、年減-15.6%，連13黑，但經濟部樂觀預期，在AI需求挹注、去庫存化及低基期等因素帶動之下，10月表現將優於9月，而最快有望在11月見到外銷訂單轉正，眼見第四季基本面轉佳，台股有望迎接年底旺季的有基之彈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。