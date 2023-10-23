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短今大素顏曝光！真實長相攤在陽光下　認了打醫美針「進廠維修」

▲短今素顏見光，透露用醫美保養皮膚。（圖／翻攝自短今IG）
▲短今素顏見光，透露用醫美保養皮膚。（圖／翻攝自短今IG）

記者楊穎軒／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「PS女孩」人氣成員短今，集身高173公分，34E、25、35極致三圍於一身，受封「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」，加上少根筋、愛耍寶的個性，臉書吸引39萬人追蹤，她近日分享私下素顏模樣，大方承認靠醫美保養皮膚。

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▲短今獲得「最想擁有啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。（圖／翻攝自短今臉書、IG）
▲短今曾獲得《NOWnews今日新聞》「最想擁有啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。（圖／翻攝自短今臉書）
短今日前在IG限時動態上傳一張自拍照，只見她戴熊耳朵髮箍、近視眼鏡，臉上沒有任何脂粉，雖然有套用美顏效果，皮膚依然看得出來光滑水嫩，不過顴骨和額頭處有幾顆黑點，本人說明剛去施打水光針，所以等疤痕消去前會先暫停直播，而沒有化妝的她較為減齡、清純，與完妝沒有太大差別。

▲短今素顏長相，視覺年齡像20出頭少女。（圖／翻攝自短今IG）
▲短今素顏長相，視覺年齡像20出頭少女。（圖／翻攝自短今IG）
喜歡搞笑、人來瘋的短今是團裡的開心果，不過去年6月接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起前年被色狼在捷運站偷拍裙底，忍不住在鏡頭前掉淚，因為嫌犯把兩段影片後製，放上付費平台被更多人轉發，至今已超過5萬人觀看，短今說到這突然聲淚俱下，坦言起初還不敢告訴觀念較傳統的爸媽，是在姊姊和經紀人的鼓勵才報案。

▲短今是PS女孩中的開心果。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今是PS女孩中的開心果。（圖／翻攝自短今臉書）
沒想到，被偷拍竟然還有酸民質問短今為何穿短裙？批她搏版面，對此，短今當時寫下心聲：「謝謝所有私訊關心、留言，我都有看到，謝謝這些小天使出現在我身邊，心中滿滿感謝。至於少部分人，覺得不穿短裙就不會發生這種事，我是為了紅才這樣做，我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」

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