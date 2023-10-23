直播罵女教練挨告！今赴高院開庭 館長談藍白合批金溥聰「囂張」
喜歡針砭時事的「館長」陳之漢今（23）日因妨害名譽案，前往高院開庭。媒體追問他怎麼看「藍白合」？館長表示，一開始是希望藍白合作，但聽了侯友宜競辦執行長金溥聰的說法後覺得他講話有點囂張，那不爽就不要合，館長再次強調「這是在幫國家做事」，不要搞得像分贓。
記者潘千詩／台北報導
館長說，有六成民眾希望下架民進黨，雙方就是盡量合作，不要搞得像分贓一樣；現在大家希望換政黨，是比較清廉的作法，但是不要分權位、分內閣，一直強調要分什麼位置或想要怎樣，現在是選贏了是不是？莫名其妙，現在是穩贏了是不是？幹嘛講這種話？好像在利益分配，再次強調這是在幫國家做事。
另外，館長今天是為了健身網紅「艾瑪」（Emma）對他提起妨害名譽訴訟，前往高院開庭。館長開庭時說，是她先提及自家公司的事，為了證明公司商譽及清白，才用直播回應對方，而且他習慣用直播回應健身房會員的申訴、公司糾紛等。
艾瑪提告的妨害名譽案，新北地院判處館長無罪，但檢方上訴指，館長指艾瑪性騷擾健身工廠的男教練遭解僱，但艾瑪並沒有這些情形，認原判決有違法不當之處。
對此，館長受訪表示，她的權利啦，這案子五年多快六年，前面三四次都判無罪，「她可以罵人，我不可以罵回去，罵回去就被告，我都無所謂，現在是個混亂的社會，反正該怎麼判怎麼判，被罰個錢，那都無所謂。」