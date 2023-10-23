高中職「先就業、再升學」　勞動部發每人每月1萬、最長給36個月

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劉邦棟說，計畫期間由勞動部及教育部總計提撥1萬元就業津貼，作為青年未來就學或創業所用，最長發給36個月，鼓勵高中職畢業青年若尚不清楚未來方向，可先參加領航計畫累積工作經驗，釐清職涯目標。
勞動部指出，去年高中畢業的19歲青年郭言伊，在畢業前就已取得大學錄取通知，為了分擔母親的經濟負擔，在升學及就業的課題中陷入兩難，與學校輔導老師諮詢中發現「青年就業領航計畫」，除可進入職場學習領取薪酬，每個月還有1萬元的就業津貼，計畫結束後還可透過教育部的多元入學管道，重返校園完成學業，幾經思索後決定參加計畫先進入職場學習，目前已參加領航計畫1年多，擔任西堤斗六店的大廳見習襄理。
「起初工作我時常手忙腳亂，但透過職場導師的教導，讓我儘快掌握要領」，郭言伊說，目前工作主要負責外場服務及飲品製作，一次就要服務8至9桌的顧客，但透過職場導師的手把手教學，及臨場應變處理，現在自己也能有條理地服務客人，並學習到管控貨量、訂貨等職能，尤其工作中所獲得的成就感，更加深自己對這份工作的熱忱，很推薦尚未確立適性規劃的高中職學弟妹，可先參加領航計畫找尋職涯方向。
劉邦棟進一步補充，「青年就業領航計畫」為協助青年快速地熟悉工作內容，訓練期間還會請雇主指派職場導師進行工作崗位訓練，雇主也得依規定申請每人每月5000元訓練指導費、最長發給24個月，歡迎有用人需求的單位踴躍提出申請，相關資訊請上青年就業領航計畫網站查詢，或電洽06-6985945轉1335；此外，為積極協助青年就業，勞動部結合11個部會資源，推動「投資青年就業方案」第2期，以定方向、促就業、增人才、爭好薪、轉正職為5大策略目標，鼓勵青年朋友可至台灣就業通網站查詢運用。