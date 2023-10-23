批菲船「碰瓷」！中國嚴正交涉　網友挺自家怒：南洋小國掂掂斤兩

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另一起碰撞則發生在上午8時13分，中國海警聲明指出，菲海警4409船蓄意挑事，有預謀主動倒車，尾部與中方停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰，惡意碰瓷製造事端，升溫現場局勢。
中國海警稱，菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則，威脅中方艦船航行安全，中方操作專業規範、正當合法，責任完全在菲方。不過菲律賓國防部反駁，指責中國混淆真相，
就在菲律賓外交部召見中國駐菲大使的同一天，中國駐菲律賓使館在網站上表示，使館首席館員周志勇會見菲律賓外交部部長助理兼亞太司司長曼迪奧拉-拉奧（Aileen Mendiola-Rau），並針對菲方船隻22日「擅闖」仁愛礁（菲稱第二托馬斯礁，Second Thomas Shoal）表達嚴正交涉，並表示強烈不滿與堅決反對。
周志勇強調「仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土」，並表示中方再次敦促菲方重視中方關切，信守承諾，停止在海上滋事挑釁，停止採取危險舉動，停止對中方無端攻擊抹黑，更要菲律賓盡快拖走非法「坐灘」軍艦，避免破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。
而在消息傳出後，中國網友也在微博上群情激憤，直呼菲律賓「竟然也敢來碰瓷？想搞事情先掂掂自己的斤兩」、「這南洋小國還真敢！」、「小垃圾也能在咱家門口拉屎？」也有網友直指美國暗地為菲律賓撐腰，稱菲國是「美國人的寵物」、「老美給的壓力，小菲迫於無奈，老美休想搞論亞洲」。