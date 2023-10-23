崑山科大校友楊士毅以台南意象設計台灣燈會LOGO

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楊士毅為崑大視傳系、台藝大應用媒體藝術研究所校友，現為聚合果工作室負責人，學生時期便已到處參加比賽，用獎金過生活。其中，攝影創作「黑暗中的自然」、「楊士毅 怪獸來了」連續兩次獲得國家文化藝術基金會補助，更曾以《爸爸的手指頭》入圍44屆金馬獎最佳創作短片，也拿下勞工電影金像獎短片第一名，安平「大魚的祝福」、將軍扇形鹽田的「生命之樹」等大型裝置藝術亦是他的作品。此次協助 2024台灣燈會LOGO及標準字設計，將主題「龍耀台南」作為設計靈感，獲得各屆好評！
楊士毅提到「龍耀台南」對我來說耀上天際不是為了被大家看見，而是為了守護熱愛的土地，也將美好事物分享給大家，是台南讓我看見幸福生活的本質。因此，我將Logo以南字為主架構，結合象徵古都的飛檐與城牆，以及代表吉祥祝福的祥龍守護著台南，呈現台南自信篤定而光彩的氣息。希望大家看見一個發光的台南，來自對人與土地的守護與疼愛，這份精神不只是人們幸福生活的根本，更是一座城市自信光彩的原因。
創媒學院長暨視傳系主任邱國峻表示，視傳系人才濟濟，畢業生在業界表現也都相當優秀，已畢業三年的于薇不僅在去年拿下葛萊美獎「最佳專輯設計包裝獎」，今年也攜手夥伴李政瀚設計師為國慶日設計主視覺，此次校友楊士毅更為明年到來的台灣燈會負責LOGO設計，展現創意能量，師生皆以學長、學姐為傲。