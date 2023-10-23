2023台灣設計展落幕！17天突破658萬人潮　閉幕宴百位設計師齊聚

崑山科大校友楊士毅以台南意象設計台灣燈會LOGO

▲楊士毅主導2024台灣燈會LOGO設計及標準字設計。（圖／崑山科大提供）
▲楊士毅主導2024台灣燈會LOGO設計及標準字設計。（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學視覺傳達設計系畢業系友楊士毅為台灣新銳導演，也是知名剪紙藝術家及攝影師，近日獲邀為2024台灣燈會主視覺負責LOGO及標準字設計，攜手國立台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授黃桂瀅統籌海報設計及相關視覺應用，展現古都台南的喜氣與台南400的發展。

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楊士毅為崑大視傳系、台藝大應用媒體藝術研究所校友，現為聚合果工作室負責人，學生時期便已到處參加比賽，用獎金過生活。其中，攝影創作「黑暗中的自然」、「楊士毅 怪獸來了」連續兩次獲得國家文化藝術基金會補助，更曾以《爸爸的手指頭》入圍44屆金馬獎最佳創作短片，也拿下勞工電影金像獎短片第一名，安平「大魚的祝福」、將軍扇形鹽田的「生命之樹」等大型裝置藝術亦是他的作品。此次協助 2024台灣燈會LOGO及標準字設計，將主題「龍耀台南」作為設計靈感，獲得各屆好評！

▲楊士毅設計的Logo以南字為主架構，結合象徵古都的飛檐與城牆，以及代表吉祥祝福的祥龍守護著台南。（圖／崑山科大提供）
▲楊士毅設計的Logo以南字為主架構，結合象徵古都的飛檐與城牆，以及代表吉祥祝福的祥龍守護著台南。（圖／崑山科大提供）
楊士毅提到「龍耀台南」對我來說耀上天際不是為了被大家看見，而是為了守護熱愛的土地，也將美好事物分享給大家，是台南讓我看見幸福生活的本質。因此，我將Logo以南字為主架構，結合象徵古都的飛檐與城牆，以及代表吉祥祝福的祥龍守護著台南，呈現台南自信篤定而光彩的氣息。希望大家看見一個發光的台南，來自對人與土地的守護與疼愛，這份精神不只是人們幸福生活的根本，更是一座城市自信光彩的原因。

▲2024台灣燈會LOGO及標準字設計，將主題「龍耀台南」作為設計靈感。（圖／崑山科大提供）
▲2024台灣燈會LOGO及標準字設計，將主題「龍耀台南」作為設計靈感。（圖／崑山科大提供）
創媒學院長暨視傳系主任邱國峻表示，視傳系人才濟濟，畢業生在業界表現也都相當優秀，已畢業三年的于薇不僅在去年拿下葛萊美獎「最佳專輯設計包裝獎」，今年也攜手夥伴李政瀚設計師為國慶日設計主視覺，此次校友楊士毅更為明年到來的台灣燈會負責LOGO設計，展現創意能量，師生皆以學長、學姐為傲。

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