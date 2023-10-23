持續精進減碳策略！中鋼獲21世紀基金會淨零產業競爭力卓越獎

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王錫欽說，21世紀基金會以企業公開資料進行評比，分別以量化指標、質性指標與額外加分項目為三大評選指標，量化指標包含單位產值溫室氣體排放量進步幅度及單位附加價值溫室氣體排放量進步幅度，且以外部評比成績作為質性指標，再將第三方認證、參與國際倡議組織及其他淨零作為納入額外加分項目，依照鋼鐵產業上市櫃公司之淨零競爭力表現，遴選出優等、特優與卓越獎。
王錫欽並說，隨著氣候變遷對人類的影響愈發明顯，國際社會對減碳議題愈益關注，產業界面對政府法規、客戶、投資機構、NGO、貿易夥伴國等多層面的要求下，減碳已從環保議題轉變為經濟議題，攸關企業持續經營與永續發展。
王錫欽指出，中鋼公司於2021年2月設立中鋼節能減碳及碳中和推動小組，並由董事長翁朝棟主政，經參考超過20家國外鋼廠的作法，與日本JFE、Nippon Steel、韓國POSCO等國際指標鋼廠對標，並和世界頂尖的鋼鐵領域工程顧問公司交流後，制定出短期減碳，中、長期先低碳再零碳的多元減碳路徑規劃，以實現2050碳中和，並持續精進減碳策略，落實各階段減碳目標。
王錫欽並指出，中鋼以智慧創新，綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業為願景，面對全球鋼市競爭與2050碳中和挑戰，積極推動「二軸三轉」重要工作，包括高值化精緻鋼廠及發展綠能產業之經營發展雙主軸，以及低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型之三大轉型行動，藉「二軸三轉」發展成為專、精、強的智慧型精緻鋼廠，來帶動我國鋼鐵產業升級，提升產業鏈國際競爭力，朝企業永續發展之路穩健前進。