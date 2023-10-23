汪峰3度離婚！章子怡曾喊「你如果出軌一定後悔」恩愛畫面成絕響
大陸女星章子怡與汪峰今（23）日雙雙證實離婚，結束長達8年的婚姻關係，震驚娛樂圈，也讓有關汪峰出軌的傳聞再次引發外界討論。不過，就有網友翻出章子怡過去在節目上片段，她表示，如果汪峰真的出軌的話一定會後悔，「就隨他去吧！我絕對不強迫！」此話一出，立刻獲得其他女星點頭認同。
記者詹鎰睿／綜合報導
章子怡曾在陸綜《妻子的浪漫旅行2》上面聊到，會不會在意汪峰出軌？章子怡堅定表示，「我覺得峰哥不敢吧！」隨後又說，「真有的話就隨他去吧！他一定會後悔一輩子的，我絕對不強迫。」章子怡接著說，甚麼事情都可以勉強，唯獨情感，「就真的，人的心都不在了的話，人與人之間真是不能勉強的！」
如此坦然又大方的態度，章子怡也獲得現場女星袁詠儀、包文婧、張嘉倪紛紛點頭認同，最後就在大家的笑聲中結束話題。不過，汪峰此時也在另一個攝影棚觀看畫面，見到妻子這樣說他，是面露尷尬的微笑。
昔日畫面被挖出後，大家紛紛留言感嘆，「人家和妳（章子怡）结婚前都離二回了，早就不知道啥叫後悔了」、「不是說出軌過一次就是無限次嗎？」、「恰恰證明章子怡對這段關係太自信了。」由於參加節目的張嘉倪，也已經和買超離婚，就有不少人嘲諷，「這一期的妻子真的絕了，離婚兩對了」、「夫妻檔綜藝很容易崩盤啊！」
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