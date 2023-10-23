國小兒撞破「老乾杯」立燈！遭求償3萬家長傻眼 乾杯集團回應了
近期有位家長上網控訴，自己假日帶著國小孩子前往板橋老乾杯用餐，結果孩子後背包不慎弄倒等候區一檯燈，事後店家開口求償3萬元，更要求要先付一半押金才肯放人離開，讓家長相當傻眼。事件發酵後，乾杯集團也發出聲明回應：「若釐清為該童不小心撞到，乾杯願意吸收成本，並退還客人5000元押金。」
記者潘毅/綜合報導
一位家長昨（22）日在臉書社群《爆料公社》上表示，自己帶著兩個孩子前往板橋一家購物中心吃「老乾杯」餐廳，當時就讀小一的兒子揹著後背包，結果沒拿捏好距離，不小心碰倒了餐廳入口的立燈，上方的玻璃製燈罩也因此而完全碎裂。
家長隨後更控訴，店家表示這盞燈「要價台幣3萬多元」，還要求先付一半押金(約1萬6千元)，才肯放她們離開，最終雙方合意先押5千「暫時放人」。但這樣的遭遇也讓該家長不滿，更附上當天撞破的燈具，發現底座上還有印製簡字商檢標籤，表示：「自己願意主動賠償，只是不解這價格怎麼會報價這麼高，這是哪位大設計師的作品？」
隨著事件持續發酵，乾杯集團也發出聲明回應，關於客人損壞燈具一事，全程未有強留客人之行為，在關切顧客安全後，顧客主動提出賠償意願，公司同仁表示修繕恢復即可，由於正值周末總公司及廠商並未上班，暫時只有工程預估價格提供給顧客參考，協議於獲得正確金額後與他聯繫，後續會積極與顧客達成雙方滿意的解決方案。
乾杯集團也表示，公司盡力於打造顧客舒適而安心的用餐環境，偶有顧客不小心損壞現場器具，皆會視情況由公司負擔相關費用。如果後釐清該事件為該童不小心撞到，乾杯也願意吸收成本，並退還客人5000元押金。