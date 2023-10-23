郭國文指對手不實黑函攻擊 陳昆和：文宣本人簽名有問題可提告

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭國文表示，黑函內容有許多不實之處，目的就是企圖對自己進行人格毀滅，把所有政績都抹滅，把所有問題都歸咎於自己；然而，郭國文強調，過去近5年做了許多努力所留下的成果都有紀錄，不是簡單一個黑函就能蓋過事實，今日也備好證據進行提告。
郭國文提告的資料當中，包括立法院的會議紀錄、政治獻金明細、會勘紀錄、經費核准公文、會勘新聞等，來駁斥黑函內容。郭國文指出，毫無證據、完全不查證的抹黑，是國民黨一慣的做法，對手的作為更坐實他就是藍營候選人。
針對陳昆和的哥哥今日在台北召開烏龍爆料記者會，郭國文強調，這更驗證陳昆和陣營除了抹黑，沒有其他選舉手段，更痛批提不出政見的人只會抹黑。郭國文說，一連串的造謠凸顯提告是正確的選擇，才能遏止無止盡的烏賊戰。
台南市第二選區立法委員參選人陳昆和，針對郭國文提告，回應如下：自從這場選舉一開始，對手郭國文及其競選團隊，就以他的好友林秉樞慣用的「網軍」手法，惡意抹黑、攻擊陳昆和，嚴重損害陳昆和名譽及權益。
陳昆和秉持法律專業，本無意於選舉期間提出訴訟，一旦忍無可忍，必定追究到底，提告要求損害賠償，並將賠償所得全數捐助弱勢團體，貫徹陳昆和「公益律師」立場，以求端正選風，阻卻政客僥倖心態。
陳昆和至今仍秉持「對事不對人」選舉態度，以文宣檢驗郭國文怠於爭取選區建設，尤其是嚴重失職於溪北、山區選民，直至此刻，郭國文仍未正面回應陳昆和文宣所指內容：「111年上半年執行中，溪北、山區重大交通建設0元」，卻急於模糊焦點，掩蓋失職，令人遺憾。
陳昆和所有文宣確定版均經本人簽名，一切內容皆言之有物，對手故意稱之為「黑函」，正是不折不扣的烏賊戰。
對手的學位論文問題，並不是陳昆和的問題，而且對手自己需要面對的大是大非問題，但是，一個連學位論文都要在7年後刻意抽換的人，到底為了掩飾、欺騙什麼？鄉親心中自有公斷，不僅如此，郭國文身為國會議員，卻漠視法律，以詐術獲取學位的行為，如今也已無可逃避，需要面對法律檢驗。