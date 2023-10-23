郭子乾與她CP感99分 《連環泡》楊麗音30年默契沒話說
郭子乾與老友楊麗音認識30多年，在LINE TV、華視共同出品的戲劇《華麗計程車行》第1次演夫妻，郭子乾為兩人的CP感打下99分，坦言：「我們剛出道的時候都是諧星，都從《連環泡》出道，那時候演短劇，有了知名度之後一起去作秀，工地秀、餐廳秀，還跟著豬哥亮大哥做巡迴秀，在默契上來講，隨便一個眼神，一舉手一投足，我們就知道對方要做什麼。」
記者羅凌筠／綜合報導
劇情描述嘉義最早經營的車行之一「華麗計程車行」，從小人物的觀點出發，帶出一家人酸甜苦辣的人生際遇。今（23）日公布第1波主視覺海報，以計程車可愛的代表色「小黃」為基底，鋪陳復古又懷舊的色調，並將全家福放入圓形視覺裡，象徵一切的故事，都從地標「嘉義圓環」及轉動的輪胎出發，更以「只要車繼續跑，哪怕迷路，也會有新風景」為主旨，帶出溫馨又勵志的氛圍。
在海報中，在劇中飾演小兒子的黃冠智，偷偷用食指戳進「媽媽」楊麗音的捲髮，展現出調皮的一面，被戳頭髮的楊麗音，看見海報才發現這件事，幽默喊話黃冠智：「你要打屁股了，大家在拍照，你在你媽頭上玩戳洞洞遊戲！在馬麻頭上挖洞衝康嗎？」不過楊麗音也笑稱，黃冠智真的很可愛，小兒子就是調皮搗蛋。
飾演計程車行大兒子的曹佑寧，首度看見在主視覺海報時，表示有種「有家真好」的感覺，對於自己的捲髮造型，曹佑寧則說：「喜歡，非常自然！是以往沒有呈現過的形象，甚至問髮型師捲捲棒要去哪買，有幾場的瀏海還是我自己打底捲的。」