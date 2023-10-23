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永豐銀總座看明年！降息會比預期慢　景氣能否見底待觀察　

▲永豐銀行今（23）日宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹籃球隊」，總經理莊銘福（左）接受隊員蔣淯安致贈簽名金球。（圖／永豐銀行提供）
▲永豐銀行今（23）日宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹籃球隊」，總經理莊銘福（左）接受隊員蔣淯安致贈簽名金球。（圖／永豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周發表「鴿中帶鷹」談話，市場預期11月不會再升息，但通膨壓力仍在，永豐銀行總經理莊銘福今（23）日受訪時也坦言，明年仍具挑戰，這牽涉到美國降息的速度，本來市場預期明年會降息，現在看來會比預期慢，景氣能否見底仍有待觀察。

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永豐銀行今日宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，而且除持續冠名合作外，更進一步打造台灣職業籃壇首創條款，即若台啤永豐雲豹勇奪所屬聯盟總冠軍榮耀，冠名贊助將自動延長且加碼贊助金額，鼓勵球員展現團隊合作的拚搏精神、激發潛能，為球隊勇創佳績。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行長期關注國內運動市場的發展，去（2022）年起冠名贊助雲豹籃球隊，締造開幕戰1.5萬張門票於短短5分鐘內即告售罄的驚人紀錄，引爆全民籃球熱潮，期盼透過支持台啤永豐雲豹職業籃球隊，提升國內職業籃球賽事的可看性，進一步提升體育風氣，打造金融業、體壇與社會大眾多贏局面。

不過，談到永豐銀行今年獲利不斷創新高，展望明年，莊銘福說，明年還是有挑戰，景氣是否見底還有待觀察，這牽涉到美國降息的速度，本來市場預期明年會降息，但現在看起來降息會比預期慢，而高利率環境不利企業運作，企業面臨的挑戰仍很大，銀行希望協助他們度過難關，加上通膨具有僵固性，降很慢，企業遇到增長瓶頸，因此更要小心，他預期美國不會再升息。

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