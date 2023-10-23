名家論壇》單厚之／郭台銘在台灣民主史上留下濃重的一筆

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結果當對岸查稅的消息傳來，郭台銘陣營第一時間取消原訂可能與柯文哲「同框」的行程，並說中國查稅要去問鴻海集團公關室。而鴻海的重大訊息聲明也僅簡短表示「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則，集團會積極配合相關單位的作業辦理」。
反倒是民進黨總統參選人賴清德第一時間跳出來要全國民眾支持鴻海，民進黨團也跳出來聲援郭台銘，指中國劍指郭董是介入台灣大選，直接對郭台銘下指令，「只有藍白合，沒有郭柯配！」
郭台銘在獨立連署之前就已經明顯被邊緣化，對岸不樂見郭台銘在總統大選中攪局也早就不是秘密。郭台銘8月28日宣布要投入總統大選後，8月30日國台辦主任宋濤就專程陪國民黨副主席夏立言參訪山西運城關帝廟，刻意講出「背義忘恩，天人共戮」的重話。國台辦發言人陳斌華上月回應郭台銘參選議題時也表示，當前兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇；要共同傳承關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對台獨分裂行徑與外部勢力干預。
對岸的態度非常明確、露骨，所有台商都非常清楚，所以這次郭台銘的連署，幾乎沒有看到任何台商的動能。五天前的「鴻海科技日」也明確與郭台銘切割，改以輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔綱開場嘉賓，而往年都會到的郭台銘則缺席。
但即便如此，鴻海也無法避免被郭台銘牽連。雖然台商、陸媒都絕口不將此事牽扯到政治，咬定這就是正常的調查，但最先報導此事的《環球時報》，除強調是合法調查之外，也特別強調台資企業「應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。
對岸選擇在此時出手，除了郭台銘太不受控、聽不懂人話之外，恐怕也與賴佩霞的國籍問題有關。正常的情況下，放棄美國籍至少需要三個月起跳，2012年宋楚瑜的副手林瑞雄放棄國籍也花了56天，如今的美國稅法更嚴，理論上不可能更快，但賴佩霞只花35天就完成放棄國籍，顯然是有美國官方刻意出手相助。如果郭台銘可以靠「外部勢力干預」來影響台灣總統大選，北京就更不得不出手教訓郭台銘。
在中國出手之後，郭台銘終於有機會求仁得仁，放棄自己苦心經營的鴻海帝國，一圓自己的總統夢。但郭台銘真有這樣的決心嗎？以此時的氛圍，郭台銘如真的散盡家財參選到底，自然變成「抗中保台」第一人，這樣的定位是郭台銘想要的嗎？結果究竟是吸到藍的票更多、還是綠的票更多？
而郭台銘若是決定以退選救鴻海，在兩岸立刻人格破產，一個只會指著藍綠鼻子罵，遇到中國就下跪的首富，再也不會有任何人看得起、願意與之為伍。
郭台銘從2月參選至今，一再宣稱自己最有能力處理美國、中國的關係，結果卻搞到自己在美中台的夾縫中進退維谷，找不到任何生存的空間。短短8個月的總統路，還沒正式取得參選資格，就把自己搞到身敗名裂，郭台銘在台灣的總統選舉史上，也算是留下絕無僅有「濃重的一筆」。
●作者：單厚之／資深媒體人
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