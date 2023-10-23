快訊／章子怡、汪峰證實離婚！8年婚姻告吹「沒有是非對錯之爭」

汪峰3任婚姻育4子！嫩模懷孕就出軌　葛薈婕怒批渣男：別禍害女人

▲汪峰（右）感情歷史豐富，卻經常出軌劈腿讓女人傷心，和章子怡已經是第三任婚姻。（圖／翻攝自《妻子的浪漫旅行2》微博）
▲汪峰（右）感情歷史豐富，卻經常出軌劈腿讓女人傷心，和章子怡已經是第三任婚姻。（圖／翻攝自《妻子的浪漫旅行2》微博）

記者江芷稜／綜合報導

以〈存在〉、〈春天裡〉走紅樂壇的52歲汪峰，音樂才華洋溢，一生桃花不斷，總共有3任婚姻、4段知名戀情，總共育有3女1子，可惜每次踏入婚姻後總難維持長久，與第三任妻子章子怡的8年婚姻，已經算是非常久的一段，他曾與年僅18歲的嫩模葛薈婕未婚生女，結果隔年就出軌偷吃，讓葛薈婕相當痛心，在直播時怒罵他是渣男、「汪狗」，會「記恨他一輩子」，希望他別再禍害其他女人。

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▲章子怡和音樂人汪峰2015年步入禮堂。（圖／ 翻攝微博）
▲章子怡和音樂人汪峰2015年步入禮堂。（圖／ 翻攝微博）
汪峰有過3任妻子。第一位妻子，是一名叫齊丹的主持人，他對她一見鍾情，戀愛長跑5年後在錄節目的時候求婚了，2003年決定共結連理，這期間卻腳踏兩條船，和一位名為筠子的歌手戀愛，導致對方痛苦輕生，他結婚後卻沒有收斂花心個性，2004年和相差10多歲的嫩模葛薈婕開始戀愛，終結了首任婚姻。

汪峰離婚後，年僅18歲的葛薈婕為她生下長女汪曼熙，但原先說好的甜言蜜語又開始變調，他遲遲不願意踏入婚姻，甚至在她懷孕期間就開始有了外遇，這令她陷入困境，情緒一度惡化，甚至傷害了自己，因為年紀尚輕不懂得爭取權益，葛薈婕最後一無所得，只留下深深怨念。

葛薈婕（資料圖）。
▲葛薈婕和汪峰曾有一段情，如今仍氣憤對方當年多次劈腿。（圖／翻攝自葛薈婕微博）
分手葛薈婕沒多久，汪峰2007年又和康作如隱婚，不過這段感情神祕低調，外界並不知情，直到汪峰爆出和章子怡2013年生出情愫約會後，前妻康作如才在微博爆料他在婚姻內多次不忠，傾訴悲憤和委屈之情，「無論作為一個妻子的身分，還是作為一個母親的身分，我都盡到了自己的責任，甚至沒有影響過汪峰的任何工作和私人時間」，不過，她因掌握汪峰出軌證據，順利爭取到應有權益。

▲網友讚葛薈婕比章子怡漂亮。（圖／翻攝葛薈婕微博）
▲葛薈婕在直播時表示會恨汪峰一輩子。（圖／翻攝葛薈婕微博）
而最為人熟知，就是汪峰與章子怡的戀情，儘管他的渣男歷史輝煌，但汪峰懂得討章媽媽的歡心，在猛烈追求下順利抱得美人歸，當年用無人機送出9克拉鑽戒求婚成功，浪漫行為獲得祝福，唯有葛薈婕仍咒罵他，葛在直播時曾說不想被拿來跟章子怡比較，還說對方辛苦了，唯獨對渣男的怨恨無法忘懷，「我會記恨他、煩他一輩子，不會給他好臉色」。

▲國際影后章子怡以《臥虎藏龍》、《一代宗師》聞名影壇。（NOWnews製圖／美聯社、IMDb）
▲國際影后章子怡以《臥虎藏龍》、《一代宗師》聞名影壇。（NOWnews製圖／美聯社、IMDb）
章子怡小檔案

生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演

演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。

大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。

代表作：
《我的父親母親》
《臥虎藏龍》
《一代宗師》
《藝伎回憶錄》
《2046》
《十面埋伏》

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