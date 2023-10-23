汪峰3任婚姻育4子！嫩模懷孕就出軌　葛薈婕怒批渣男：別禍害女人

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汪峰離婚後，年僅18歲的葛薈婕為她生下長女汪曼熙，但原先說好的甜言蜜語又開始變調，他遲遲不願意踏入婚姻，甚至在她懷孕期間就開始有了外遇，這令她陷入困境，情緒一度惡化，甚至傷害了自己，因為年紀尚輕不懂得爭取權益，葛薈婕最後一無所得，只留下深深怨念。
分手葛薈婕沒多久，汪峰2007年又和康作如隱婚，不過這段感情神祕低調，外界並不知情，直到汪峰爆出和章子怡2013年生出情愫約會後，前妻康作如才在微博爆料他在婚姻內多次不忠，傾訴悲憤和委屈之情，「無論作為一個妻子的身分，還是作為一個母親的身分，我都盡到了自己的責任，甚至沒有影響過汪峰的任何工作和私人時間」，不過，她因掌握汪峰出軌證據，順利爭取到應有權益。
而最為人熟知，就是汪峰與章子怡的戀情，儘管他的渣男歷史輝煌，但汪峰懂得討章媽媽的歡心，在猛烈追求下順利抱得美人歸，當年用無人機送出9克拉鑽戒求婚成功，浪漫行為獲得祝福，唯有葛薈婕仍咒罵他，葛在直播時曾說不想被拿來跟章子怡比較，還說對方辛苦了，唯獨對渣男的怨恨無法忘懷，「我會記恨他、煩他一輩子，不會給他好臉色」。
章子怡小檔案
生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演
演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。
大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。
代表作：
《我的父親母親》
《臥虎藏龍》
《一代宗師》
《藝伎回憶錄》
《2046》
《十面埋伏》