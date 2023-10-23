特企／因應超高齡化社會　安達人壽推金得益專案　完善退休計畫

「金得益」專案可連結之投資標的高達209個，包括 7 檔類全委帳戶、51檔ETF、151檔共同基金。其中由安達人壽委託復華投信代操的戰略贏家價值投資組合帳戶，是國內少數採用諾貝爾獎經濟學家Robert Shiller教授的Relative CAPE Ratio，運用「選、攻、守」三大特色提供更全面之價值投資策略。「選」：每月透過Relative CAPE Ratio對美國11大產業、歐洲10大產業進行價值排序，聚焦投資價值被低估且具有成長性的產業。「攻」：以「OECD綜合領先指標」觀察中長期景氣趨勢，決定投資組合中美國、歐洲配置比例。「守」：每日監控股市波動率變化，以長短天期VIX波動度指標執行防守，當指標大幅向上且波動率曲線反轉，觸及出場訊號時，帳戶經理人會即時把關市場極端風險。
由安達人壽全權委託之聯博投信環球主題趨勢投資帳戶，則是以SHIFT五大趨勢變革作為管理特色。在氣候變遷和碳排放等議題加持下，永續成長(Sustainability)存在龐大商機，而全球人口結構老化，對健康及醫療品質日漸重視，健康醫療(Healthcare)的重要性毋庸置疑。經歷去年激進升息，各類債券殖利率在相對高點，擇時進場佈局可以收納多元收益機會(Income)，更有機會掌握後續報酬潛力；彈性配置(Flexibility)，則是考量長期投資過程市場仍具變動性，佈局全球股債資產將有利彈性調整比重並分散風險。改變人類生活的科技創新(Technology)趨勢，如人工智慧，在後升息時代將延續投資潛力。
「金得益」專案包括安達人壽金得益變額年金保險、安達人壽金得益美元變額年金保險、安達人壽金得益變額萬能壽險，以及安達人壽金得益美元變額萬能壽險四檔商品，皆可依需求選擇台幣或美元計價。其中壽險商品享有身故保險金、完全失能保險金及祝壽保險金；年金商品則享有年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值等保障內容，此外台幣壽險商品還可享有重大燒燙傷保險金。
安達人壽表示，期望透過「金得益」保險專案讓客戶依據自身每月現金流，以及台、外幣資產配置需求來挑選適合的商品，達到資產傳承、退休規劃等人生目標。
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