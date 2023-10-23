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NBA／KD首度以客隊身分回到灣區　勇士主帥預言球迷會這樣迎接

▲Kevin Durant自2019年離開勇士以來，首次以客隊身分在灣區球迷面前打球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant自2019年離開勇士以來，首次以客隊身分在灣區球迷面前打球。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA例行賽再兩天就要開打，第一天只有兩場比賽，開幕戰由洛杉磯湖人對陣丹佛金塊揭開序幕，再來則是鳳凰城太陽客場挑戰灣區大軍金洲勇士。這是太陽隊球星Kevin Durant自2019年離開勇士以來，首次以客隊身分在灣區球迷面前打球。當被問及這一點時，杜蘭特誠實地向球迷們解釋了，在勇士主場出賽對他的意義。

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「那裡有一些令人難以置信的時刻。」Durant談到他在勇士隊的時光。「我和灣區的球迷已經建立了一種不需要多說的連結。我覺得他們在我來到勇士之前就一直支持我，然而當我成為勇士隊的一部分，他們更加努力地支持我和我的隊友，每個球員都感受到了為金州勇士隊效力的感覺。」

事實上，KD有時也會在網路上與勇士隊球迷來回交流，當他談到了他和球迷在勇士隊期間建立的聯繫，杜蘭特對勇士隊球迷的態度表示讚賞，他誠實地講述了他們在勇士隊期間，球迷們的支持對他產生的正面影響，讓他在球場上的發揮更加出色。

對於Durant的來訪踢館，勇士隊總教練Steve Kerr說到：「球迷們瞭解並熱愛籃球。正因如此，每個球迷都明白Kevin對這支球隊有多重要，我毫不懷疑全場球迷會為他鼓掌，他將永遠被人們記住，因為在我們拿下兩個總冠軍的過程中，KD發揮了巨大的作用。」

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