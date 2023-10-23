NBA／新賽季誰能稱霸西區？金塊最被看好　最新賭盤賠率出爐

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而最被莊家看好奪下新賽季西區冠軍的球隊是丹佛金塊。金塊隊儘管在休賽季放走了Bruce Brown與Jeff Green兩名重要的替補球員。但Nikola Jokic和Jamal Murray的雙箭頭似乎看似仍無法阻擋。Nikola Jokic除了是許多球評公認的現今第一人，更可怕的是Jokic的耐用性。與許多其他明星球員不同，他幾乎從不缺席任何一場比賽。這使他們成為贏得西區冠軍的最熱門球隊（賠率3.50)。
第二被看好的則是鳳凰城太陽隊（賠率4.00）擁有可說是籃球界最好的三巨頭，Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的組合可說是相當致命，在防守上可能會遇到一些麻煩，但他們的進攻火力是如此驚人，或許能掩蓋防守端的問題。
再來排名第三的則是金州勇士隊（賠率8.00）兄弟仍然聯手並保持健康，他們就能對對手造成威脅。Stephen Curry目前看來並沒有明顯的老化跡象，而且在季前賽中也投進了關鍵致勝球。今夏明星控衛Chris Paul也透過交易來到灣區，CP3已經表示他願意成為這支球隊的角色球員，而且他會盡全力融入勇士團隊，一如既往，勇士隊絕對是一支值得關注的球隊。
洛杉磯湖人在預測中則排名第四（賠率8.50），再來依序為洛杉磯快艇（賠率11.00）、曼菲斯灰熊（賠率13.00）、達拉斯獨行俠(賠率14.00)、紐奧良鵜鶘(賠率26.00)、沙加緬度國王(賠率26.00)、明尼蘇達灰狼隊(賠率34.00)。