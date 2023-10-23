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NBA／新賽季誰能稱霸西區？金塊最被看好　最新賭盤賠率出爐

▲丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic在上個球季帶領球隊奪冠，從最新賭盤賠率來看，新賽季最被看好稱霸西區。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic在上個球季帶領球隊奪冠，從最新賭盤賠率來看，新賽季最被看好稱霸西區。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA新賽季即將在台灣時間25日開打，美國媒體FanNation也對2023-24新賽季進行預測，並透過賠率分析各支球隊奪冠的機會。而今年的西部聯盟預計將會非常競爭，因為許多球隊需要在這一賽季證明自己，也有球隊期盼能重返榮耀。

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丹佛金塊隊在今年六月贏得NBA總冠軍後，將在新賽季尋求衛冕。而湖人隊和勇士隊則希望隨著當家球星Lebron James、Stephen Curry年齡的日漸增長，試圖在生涯後期重返榮耀。太陽隊也正在醞釀一些事情，透過交易來前巫師一哥Bradley Beal後，與KD、Booker組成三巨頭，進攻火力同樣不容小覷。

而最被莊家看好奪下新賽季西區冠軍的球隊是丹佛金塊。金塊隊儘管在休賽季放走了Bruce Brown與Jeff Green兩名重要的替補球員。但Nikola Jokic和Jamal Murray的雙箭頭似乎看似仍無法阻擋。Nikola Jokic除了是許多球評公認的現今第一人，更可怕的是Jokic的耐用性。與許多其他明星球員不同，他幾乎從不缺席任何一場比賽。這使他們成為贏得西區冠軍的最熱門球隊（賠率3.50)。

第二被看好的則是鳳凰城太陽隊（賠率4.00）擁有可說是籃球界最好的三巨頭，Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的組合可說是相當致命，在防守上可能會遇到一些麻煩，但他們的進攻火力是如此驚人，或許能掩蓋防守端的問題。

再來排名第三的則是金州勇士隊（賠率8.00）兄弟仍然聯手並保持健康，他們就能對對手造成威脅。Stephen Curry目前看來並沒有明顯的老化跡象，而且在季前賽中也投進了關鍵致勝球。今夏明星控衛Chris Paul也透過交易來到灣區，CP3已經表示他願意成為這支球隊的角色球員，而且他會盡全力融入勇士團隊，一如既往，勇士隊絕對是一支值得關注的球隊。

洛杉磯湖人在預測中則排名第四（賠率8.50），再來依序為洛杉磯快艇（賠率11.00）、曼菲斯灰熊（賠率13.00）、達拉斯獨行俠(賠率14.00)、紐奧良鵜鶘(賠率26.00)、沙加緬度國王(賠率26.00)、明尼蘇達灰狼隊(賠率34.00)。

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