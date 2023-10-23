章子怡為嫁汪峰鬧翻父母！曾與張藝謀爆緋聞、以色列富翁論及婚嫁
中國大陸影后章子怡，曾演出《一代宗師》拿下金馬影后，更有多部經典作品《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》深植人心。今（23）日證實與歌手汪峰離婚，兩人結束8年婚姻關係，其實兩人當初交往受到章子怡父母強烈反對，擔心女兒嫁給已經離婚2次的汪峰會受苦，最終章子怡仍為愛結婚，一度與父母關係緊張。其實在汪峰之前，章子怡情史也很豐富，最著名的是與名導張藝謀爆緋聞，被貼上「謀女郎」標籤；另一段則是與以色列富翁阿維夫尼沃（Vivi Nevo）交往，兩人一度論及婚嫁，仍沒有修成正果。
記者黃雅琪／綜合報導
章子怡與汪峰在一場聚會中相識，當年章子怡的父母相當反對兩人在一起，因為汪峰曾經有過2段婚姻，最後都是離婚收場；後來章子怡不顧父母反對，2015年2月在生日派對上答應汪峰求婚，同年5月結婚，婚後育有1女1子，結縭8年最終仍選擇分道揚鑣。今日共同發出聲明表示：「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定。」
其實在汪峰之前，章子怡情史也相當豐富，大學二年級時她被名導張藝謀相中，主演《我的父親母親》奪下大眾電影百花獎影后走紅，兩人爆出緋聞消息，章子怡被指是「謀女郎」；後來又爆出與香港富二代霍啟山交往，被港媒拍到十指緊扣照片，最終因聚少離多分手。
章子怡在好萊塢發展期間，與以色列富翁阿維夫尼沃（Vivi Nevo）交往，兩人經常一起公開露面看籃球球賽，2008年7月宣布訂婚消息，正當外界以為終於要修成正果之際，隔年章子怡便宣布分手消息。回到中國大陸發展的章子怡，2011年曾與央視主播撒貝寧交往，但也只維持2年就告吹，一直到後來與汪峰結婚生子，最終也宣告離婚。