LOL世界大賽激戰！歐美SDS、TL雙雙淘汰　賽程、賽況懶人包一次看

跆拳0金危機／羅嘉翎拚到骨裂、忍痛全運奪金　如何破解中國宿敵?

▲「跆拳甜心」羅嘉翎在全運會奪金。大會提供
▲「跆拳甜心」羅嘉翎在全運會奪金。大會提供

記者廖聿偉/專題報導

昔日中華隊在國際賽最大獎牌「金庫」跆拳道近年陷入瓶頸，近一屆奧運、亞運，甚至連世大運都陷入0金困境。《NOWnews今日新聞》透過協會、教練、國際裁判和選手的思維來檢視問題，盼能提出具體建議，讓跆拳道能重振雄風，再度揚名國際。

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「跆拳甜心」羅嘉翎今(23日)在112年全國運動會女子57公斤級金牌戰，逆轉擊敗強敵林唯均，但其實她的左腳掌已經有兩處骨裂，強忍傷痛，靠意志力摘金。羅嘉翎說，「四強賽就痛到哭出來，但還是忍住眼淚，不能把脆弱的一面展現給對手看。」

林唯均和羅嘉翎在杭州亞運分別參加53和57公斤級，且都斬獲銀牌，今上演難得的銀牌對決。羅嘉翎雖是獲勝的一方，但仍盛讚對手，「林唯均前腳很具威脅，同時攻擊變化性多，是我學習的對象。」

羅嘉翎在東京奧運以黑馬之姿奪銅，加上甜美的外型，讓她一夕爆紅，不過近年已遭到各國的鎖定，也讓她在世大運和亞運都與金牌擦身而過，杭州亞運時還落下不甘心的淚水。

▲台灣女子跆拳道57公斤級選手「國民女友」羅嘉翎獲亞運銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣女子跆拳道57公斤級選手「國民女友」羅嘉翎獲亞運銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
羅嘉翎：國際新秀竄出頭　每場都不好打

談到目前國內選手在國際賽遇到的瓶頸，羅嘉翎說，「跆拳道規則的改變，導致在場上的策略和打法與過去不同，我也不斷的在汲取經驗，持續強化自己。」

另外，羅嘉翎認為，西亞、歐美國家的崛起，有許多不知名的選手、新秀竄出頭，打法也變得更多變，每一場都不好對付，同時也無法特定針對某些名將做準備，奪牌難度也上升。

▲羅嘉翎金牌戰不敵中國好手駱宗詩奪銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲羅嘉翎金牌戰不敵中國好手駱宗詩奪銀牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
中國跆拳到名將駱宗詩難對付　 羅嘉翎找解方

25歲的中國跆拳到名將駱宗詩身高182公分，目前排名世界第一，杭州亞運羅嘉翎就是敗在她的腳下「銀恨」。

為何生涯對上駱宗詩總是勝多敗少? 羅嘉翎回應，「她的打法跟我蠻雷同的，但經驗值和應變能力都比我好，是可敬的對手。我也會反覆檢視她的影片，找出破解之道，希望未來碰上能有所突破。」

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