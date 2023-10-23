跆拳0金危機／羅嘉翎拚到骨裂、忍痛全運奪金　如何破解中國宿敵?

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林唯均和羅嘉翎在杭州亞運分別參加53和57公斤級，且都斬獲銀牌，今上演難得的銀牌對決。羅嘉翎雖是獲勝的一方，但仍盛讚對手，「林唯均前腳很具威脅，同時攻擊變化性多，是我學習的對象。」
羅嘉翎在東京奧運以黑馬之姿奪銅，加上甜美的外型，讓她一夕爆紅，不過近年已遭到各國的鎖定，也讓她在世大運和亞運都與金牌擦身而過，杭州亞運時還落下不甘心的淚水。
羅嘉翎：國際新秀竄出頭 每場都不好打
談到目前國內選手在國際賽遇到的瓶頸，羅嘉翎說，「跆拳道規則的改變，導致在場上的策略和打法與過去不同，我也不斷的在汲取經驗，持續強化自己。」
另外，羅嘉翎認為，西亞、歐美國家的崛起，有許多不知名的選手、新秀竄出頭，打法也變得更多變，每一場都不好對付，同時也無法特定針對某些名將做準備，奪牌難度也上升。
中國跆拳到名將駱宗詩難對付 羅嘉翎找解方
25歲的中國跆拳到名將駱宗詩身高182公分，目前排名世界第一，杭州亞運羅嘉翎就是敗在她的腳下「銀恨」。
為何生涯對上駱宗詩總是勝多敗少? 羅嘉翎回應，「她的打法跟我蠻雷同的，但經驗值和應變能力都比我好，是可敬的對手。我也會反覆檢視她的影片，找出破解之道，希望未來碰上能有所突破。」