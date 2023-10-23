高雄榮總「住宿長照機構」啟用 建構一條龍整合性服務
臺灣即將邁入超高齡社會，高齡照護與長照需求逐年上升。高雄榮總積極投入高齡照護與長照發展，今(23)日舉辦「住宿長照機構」啟用典禮。高雄榮總院長林曜祥表示，住宿長照機構的啟用，代表高榮提供一條龍的整合性服務，包括社區健康促進、預防保健、急重難症治療、社區居家照護到住宿長照機構等，建立完善的社區及醫療整合照護網。此外，健康照護大樓亦設置傳統醫學科門診、一般健檢中心、職業醫學科門診，提供多元健康照護服務。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄榮總為積極響應政府長照2.0政策，106年成立全國第一家醫學中心等級長照A級單位與日照中心，並提出創新出院準備服務接軌服務推展至全國，107年榮獲SNQ國家品質標章長照類銅獎(臺灣第一)肯定。為進一步提升區域長照服務，108年底開始規劃興建健康照護大樓並設置住宿長照機構，以因應高齡社會健康照護服務的需求。
輔導會主任委員馮世寬致詞時表示，期望高雄榮總繼續與醫療先進共同合作，精進長照服務的教學與研究，為國家培育更多長照優質照護人力、制定更多科學實證照護指引，成為全國長照機構新典範。
高雄榮總住宿長照機構共提供178床位，包括單人床40床、雙人床48床、四人床88床及隔離床2床。除採單元式照顧，跨團隊專業人員提供優質照護服務外，更注重積極預防延緩失能的照護，讓住民每天的照護獲得多元的介入與安排，幫助住民提升生活功能。住宿環境友善、舒適，房間設計巧妙，以拉門隔間增強對長者隱私的尊重，公共活動休閒空間亦十分寬敞。設置智慧偵壓床墊(含離床警報)、浴廁智能紫外線消毒、智能生理照明等智能科技輔助設備，提高住民完善的高品質照護及活動安全。