▲預防「銦肺」職業病　落實勞工防護及健檢

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銦的暴露過量 易造成肺部受損銦是元素週期表的第三A族元素，原子序49，是一種銀白色金屬，柔軟且具有延展性。銦擁有獨特的物理和化學特性，具有低熔點、高沸點、低電阻、在常溫下與氧緩慢反應進而形成氧化膜、並且具有抗腐蝕性。在光學方面可以透過可見光並反射紅外光。因此，被廣泛應用在國防軍事、航空航太、核工業和現代資訊產業等高科技領域。
奇美醫院職業醫學科主任暨急診醫學部主治醫師郭婉吟指出，臺灣目前大約70%的銦以氧化銦錫(ITO)形式應用於面板等產業，主要作為面板產業鍍濺程序之靶材。銦的暴露來源主要來自於工作接觸，在臺灣可能銦暴露包含ITO靶材製造廠、TFT-LCD製造廠、LED製造廠、太陽能板製造廠、銦回收廠、高科技產業半導體製造(磷化銦與砷化銦)。
從業勞工健檢 發現職業危害急性暴露可能造成眼睛、皮膚、黏膜、急性呼吸窘迫症候群和急性肺損傷；慢性暴露則可能經由呼吸道造成肺部發炎及纖維化病變。過去研究顯示長期暴露氧化銦錫可能造成肺泡蛋白質沉著症及間質性肺病又稱為銦肺病(Indium lung disease)，國外更有致死案例。
依據「勞工作業場所容許暴露標準」規定，銦與銦的化合物工作場所中八小時日時量平均容許濃度(Permissible Exposure Limit-Time Weighted Average; PEL-TWA)為0.1 mg/m3。我國自2019年公告「銦及其化合物作業」為特別危害健康作業，並要求從業勞工健檢時增列血清銦為檢查項目，且須依照結果進行管理分級，當血清銦≥ 3.0 µg/L時，可被判定為第三級管理，須轉介職業醫學專科醫師實施追蹤複檢後重新分級。在銦及其化合物作業暴露下的勞工，可藉由作業環境監測及每年健康檢查的追蹤，提早發現問題，避免發生職業傷病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59638
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