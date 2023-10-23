籲菲停止挑釁！中國外交部不滿仁愛礁衝突　再批美「用心險惡」

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毛寧表示，中國外交部和駐菲律賓使館已經就菲律賓的侵權行徑向菲方提出嚴正交涉，真正應當停止挑釁的是菲律賓方面，中方再次敦促菲方重視中方嚴正關切，信守承諾，停止在海上滋事挑釁，停止採取危險舉動，停止對中國的攻擊抹黑，盡快拖走非法坐灘的軍艦，避免破壞南海的和平穩定，損害地區國家的共同利益。
另外針對美國國務院發出的聲明，毛寧則宣稱，美國國務院「罔顧事實」，發表違背「聯合國憲章」、「聯合國海洋法公約」等在內的國際法精神的聲明，並指美國「無端攻擊、指責」中方在仁愛礁的正當合法維權執法行動，為菲律賓的侵權挑釁行為站台背書，「用心十分險惡，中方對此強烈不滿和堅決反對。」
毛寧又稱，菲律賓在仁愛礁的侵權挑釁「與美國的慫恿支持是分不開的」，並指今年以來，美國明目張膽為菲律賓侵犯中國主權行徑撐腰打氣，慫恿支持菲律賓維修加固仁愛礁坐灘軍艦，甚至派軍機、軍艦在海上配合支持菲方，並多次以履行「美菲共同防禦條約」威脅中方。「美方所作所為極大助長了菲方在仁愛礁侵權挑釁的氣焰，產生惡劣影響。」
美國國務院22日針對中菲南海衝突發表聲明，指出面對中國海警和海上民兵「危險和非法的行動」，美國跟菲律賓站在一起，並指中國違反國際法，危及菲律賓船員安全，阻礙並干擾菲律賓合法海上行動，破壞區域穩定。美國也再度重申美菲共同防禦條約適用於菲船遭武力襲擊。