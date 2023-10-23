跆拳0金危機／選手斷層隱憂 前國家隊教練提解方：完善培訓機制
昔日中華隊在國際賽最大獎牌「金庫」跆拳道近年陷入瓶頸，近一屆奧運、亞運，甚至連世大運都陷入0金困境，《NOWnews今日新聞》也透過協會、教練、國際裁判和選手的思維來檢視問題，盼能提出具體建議，讓跆拳道能重振雄風，再度揚名國際。
記者路皓惟/專題報導
「這不僅僅是選手的問題，更多的是國內培訓體制的問題。」前國家隊總教練蘇泰源認為，台灣的跆拳道成績下滑與培訓體制息息相關，很多選手在最佳狀態時沒有得到持續的培養和支持，當這些國家隊選手退下來之後，新一代選手卻無法迅速銜接。
蘇泰源表示，目前大量資源都集中在國家隊選手身上，但基層的培養也十分重要，像是潛力選手在大學畢業之後，如果沒有進入國家隊，其訓練資源就變得相當有限。
蘇泰源強調，「台灣成績不好，需要集合大家力量一起幫忙，如果國家隊有需求，我們也非常願意派教練進去國家隊協助選手訓練。」
蘇泰源指出，一軍退役後，二軍的銜接速度相對較慢，使得整體實力有所下降，如果二軍能快速銜接，整體的實力將會更為穩定，「黃金計畫是一個很好的開始，但我們應該要更加照顧非國家隊的潛力選手。」
鑑於目前台灣跆拳道存在斷層隱憂，蘇泰源建議，國內整體培訓機制應更完整，「二軍越強一軍也越強，培養廣大的基層人才，當面臨年輕潛力的競爭，國家隊選手也會有危機意識，在良性競爭下，整體實力才得以提升，確保台灣跆拳道的未來仍能在國際賽場上繼續進步。」