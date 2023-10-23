許瑋甯眼神殺激出林依晨黑暗面 蔡健雅「第一次」只花5分鐘
林依晨產後復出和許瑋甯合體演出影集《不夠善良的我們》釋出前導預告，由蔡健雅量身打造6首角色歌曲，其中一首只花5分鐘就作完，更是首次挑戰影集配樂。林依晨影片中口白敘述：「會不會是我們誤會了自己，我們以為我們在追求快樂，事實上我們熱愛的很可能是痛苦！」導出全劇主題，最後在林依晨與許瑋甯意味深長的眼神中，埋下了2人「不夠善良」的糾纏伏筆。
記者蔡依庭／綜合報導
金曲歌后蔡健雅除了詞曲創作、演唱插曲《芬蘭距離》，還為了劇中角色量身打造6首歌曲，更首度跨界擔任了全劇的配樂設計，導演徐譽庭直呼：「是宇宙送我的大禮！」製作之初，導演徐譽庭就暗暗發願「蔡健雅是最適合《不夠善良的我們》配樂設計的創作人」，但卻自認這只是一場奢望，最終在製作人「總要試試看」的遊說下與蔡健雅取得聯繫，結果讓徐譽庭不敢相信的是，蔡健雅也正想嘗試配樂領域的創作，最終讓她們雙雙如願。
據說，有一次徐譽庭在等公車時收到蔡健雅剛做好的配樂，迫不及待聽完後，竟只能看著公車駛過，因為感動得眼淚完全沒辦法停止。率先在前導預告中釋出的插曲《芬蘭距離》，是藉著芬蘭人的社恐文化講述「人心之間的保持距離，究竟是善意還是自私？」
該曲是某次蔡健雅在徐譽庭家開完讀本會議後的晚餐閒聊，徐譽庭聊到隱藏的社恐性格，因此分享了芬蘭人的這個特殊習慣，蔡健雅聽完對應到疫情期間人們被迫距離生活，當下很有感起了雞皮疙瘩，製作人詹子誼表示：「所以她回家後，導演連餐桌都還沒有收拾完畢就收到了這首歌。」