富士康遭查稅「施壓郭董退選」？矢板明夫：中國反害經濟雪上加霜

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而在這幾天，中國的稅務部門開始針對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業，進行稅務稽查；自然資源部門也對富士康在河南、湖北等地的重點企業的用地情況，開始進行現場調查。矢板明夫認為，雖然目前尚未得出結果，但恐怕逃不掉巨額罰款。
矢板明夫表示，這讓他想到中國東北的小流氓打架場景，起因可能只是因為兩人目光偶然相遇，在一來一往嗆聲之後，雙方就會開始動手，結果大概率是兩敗俱傷，「看到這一次郭董和共產黨的互動，頗有相似之處。」
矢板明夫指出，對岸的習總（習近平）也是愛面子的人，如果連郭台銘在記者會喊「Yes！Do it！」都忍住了，以後還怎麼鎮得住小弟？
矢板明夫表示，過去常有人說，郭台銘是得到了對岸的暗示才出來選總統的，「現在看來，可能是冤枉好人了。對岸似乎並不希望郭董出來蹚這場總統大選的渾水。」
矢板明夫接續指出，國台辦主任宋濤在8月底時，就已經說了「背義忘恩，天人共戮」這樣的重話，來警告郭台銘，但被當作「耳邊風」，這次只得下重手。看來中國為了「整合台灣的在野勢力」，已經不在乎社會觀感、赤膊上陣了。
不過矢板明夫認為，儘管尚未知道中國是否能達到「逼郭董退選」的結果，但是此舉對中國自己的傷害也是非常大的。如此明目張膽地介入台灣選舉，勢必引來國際社會的側目和警戒。
矢板明夫表示，國家權力為了達到政治目的，利用查稅的手段，逼迫企業家就範，會讓全世界的投資者對中國心生恐懼，從而將中國排除在自己的投資範圍之外。「中國的經濟現狀已經非常糟糕了，對鴻海的調查，會使中國經濟更加雪上加霜。」