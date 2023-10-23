巷仔內／鴻海遭中國查稅！霸氣總裁郭台銘異常低調 錯失表態良機
鴻海集團旗下富士康遭中國官方查稅，距離明年總統大選剩2個多月，創辦人郭台銘下周也準備到中選會繳交連署書登記參選總統，此時卻傳出鴻海遭中國查稅，政府高層、綠營政治人物紛紛跳出來聲援，願意視情況提供協助。身為鴻海最大股東的郭台銘，卻沒有任何說法，僅由發言人代為回應，要去問鴻海公關室。這樣的低調，不禁讓人質疑，未來若台灣面對中國打壓，郭台銘是否真能挺身捍衛台灣權益。
記者何哲欣／特稿
中國找鴻海查稅，有人認為對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬正常的依法行政，合情合理合法。如果郭台銘也認為這是一般的例行調查，大可公開回應，呼籲中國勿刁難台灣企業，或是喊話中國秉公處理，畢竟郭台銘與其他股東都一樣，希望所有在中國的台灣企業，都不受政治干擾。
若中國確實是試圖干預台灣選情，希望郭台銘不要登記參選總統，配合藍白合，明年下架民進黨，郭台銘更應該挺起腰桿，要求中國不要指導台灣選舉，讓台灣人自己用民意決定明年總統，而不斷訴諸主流民意，認為自己最能幫台灣民眾解決事情的郭台銘，下週四更應堅決到中選會登記，否則將顯得郭台銘對中國言聽計從。
回顧郭台銘今年8月底宣布參選總統，有外媒提問，鴻海在中國有大量投資，若中國藉此對鴻海施壓，郭台銘怎麼解決？郭台銘霸氣說，可以把他的財產沒收。郭台銘在參選期間也不斷呼籲中國，正視台灣的主流民意、正視中華民國存在的事實。郭台銘的參選宣言言猶在耳，如今中國真的祭出行動，疑似準備要干預台灣總統大選，郭台銘卻反而噤聲，這樣要如何讓選民相信，郭台銘的參選宣言，不是說說而已呢？