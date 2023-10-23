邵雨薇患「容貌焦慮」狂瘦13公斤！與鳳小岳激烈床戲過程全公開
電影《惡女》今（23）日舉行首映會，導演宋欣穎率邵雨薇、林美秀、鳳小岳、曾少宗、李天柱、游珈瑄出席。邵雨薇在片中飾演「新聞主播」立美，與演出檢察官國倫的鳳小岳有情慾戲，邵雨薇坦言因為太入戲的關係，出現「容貌焦慮」的問題，拍攝時整整瘦了13公斤，只剩下37公斤。
記者黃雅琪／台北報導
為了完美詮釋「新聞主播」立美的角色，邵雨薇透露自己太入戲，有嚴重的容貌焦慮：「那時候瘦到只有37公斤！」為了呈現角色完美主義的人設，邵雨薇拍攝過程都不敢放縱大吃，劇組人員們卻享受美食非常開心，她表示現在體重已經恢復到快50公斤，不用再特別節食了。
鳳小岳直呼拍床戲過程無趣：「其實拍情慾戲很無聊、很累耶！」他透露床戲是很講究技術性的內容，演員很難自由發揮演技，而且有很多社交禮儀要處理，不過看到媒體對於兩人的床戲很有感覺，鳳小岳覺得很值得：「如果大家覺得很有感覺，那就是我們成功了！」鳳小岳演出檢察官帥到被大家虧：「檢察官這麼帥是合理的嗎？」邵雨薇幽默表示：「我是不知道真正的檢察官長什麼樣，但他長這麼帥本身就很不合理。」
林美秀飾演「蛇蠍美人」秀蘭，演出靠男人上位拿他們的錢過奢華生活，林美秀大笑說現實剛好相反：「自己賺錢比較實在！我跟我先生就是各賺各的、各花各的，但那樣的生活方式的女生也沒有錯。」李天柱難得回歸大銀幕，與林美秀演夫妻默契十足，他坦言當初以為邵雨薇是很一般的女明星，實際合作後卻發現她表現亮眼，表演很準確、有深度。《惡女》10月27日全台上映。