誠品重返北高雄！誠品生活義享店開幕 10/28書店24小時不打烊
誠品重返北高雄，於義享時尚廣場設立「誠品生活義享店」，近日全新開幕。除了規劃南台灣規模最大兒童書區，匯集高屏地區最齊全外文童書以及繪本、幼幼書、橋樑書等逾萬件書籍玩教具外，也特別推出0-5歲學齡前閱讀專區及專業選書服務，協助孩子閱讀啟蒙。並將於10/28日舉辦「書店24小時閱讀不打烊」活動。
記者陳美嘉／高雄報導
接力誠品「24X24燦爛相傳」計畫，誠品生活義享店10/28將首次舉辦「書店24小時閱讀不打烊」活動，邀請小朋友最愛的故事角色「怪傑佐羅力」現場巡演互動、國際級兒童繪本作家陳致元新書分享、力學益智玩教具體驗、黑膠音樂沙龍、晨間療癒手作等多場活動輪番登場。活動期間誠品會員當日單筆滿600元贈限量插畫藏書票、滿1,000元贈100元電子抵用券，深夜與早鳥時段消費不限金額還可獲得精選飲品。
「誠品生活義享店」規劃精選美食、風格選品等為消費者提供多元體驗。首次進駐商場的超人氣甜點品牌「先生せんせい（sensei）手作千層」吸引大批甜點迷，無論是經典的濃情巧克力、小山園抹茶，還是甜美夢幻的覆盆莓荔枝玫瑰都令人難以抗拒。10/29前憑誠品生活義享店不限金額發票即可以250元享用每日限量下午茶優惠套組（含任選切片手作千層蛋糕及120元飲品）。
除了美食，質感設計也不容錯過。充滿異國風情的「絹花川」精選泰國特色配飾等風格選品、「BOBO PEACH」為女孩推薦時尚精緻飾品、「婕妮雅JENNYA」植萃保養呵護髮膚等眾多美好生活品牌，以及「誠品生活精選expo SELECT」集結近50家、逾千項台灣在地居家風格、綠色保養、潮流配飾等質感生活選物。書店也規劃主題專區推薦香氛、清潔與美妝保養、設計包袋等特色選品。
歡慶誠品生活義享店正式開幕，即日至10/29誠品會員當日累計滿5,000元贈啤酒對杯乙組；10/31前於書店當日單筆滿2,000元贈200元電子抵用券、滿5,000元再贈奇美博物館雙展套票票券兩張。