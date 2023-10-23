全昭旻退出《Running Man》！收視剩2.8% 3大原因恐面臨收攤
由大咖主持人劉在錫領銜的韓國知名綜藝《Running Man》2010年開播，成為全亞洲家喻戶曉的節目，尤其是緊張刺激的撕名牌環節，極受觀眾歡迎，最高收視率高達21%，如今風光不再，今年收視一度慘跌到2.8%，固定班底全昭旻今（23）日宣布退出，讓粉絲相當崩潰，質疑節目該不會要收攤了。
記者江芷稜／綜合報導
《Running Man》身為一個長壽型節目，這幾年歷經成員更迭，難免會露出疲態，觀眾一度質疑成員是否年紀大了，不願意再撕名牌，才會導致收視下滑，不過，劉在錫曾解釋並非成員年紀漸長，不願意再撕名牌，而是觀眾都很熟悉撕名牌環節，在收視率起不了作用，所以才會減少，如果安排跟年輕人撕名牌，自認實力不會輸。
另外，成員不斷替換，當初頗受歡迎的Gary退出，與宋智孝的「週一情侶」人設消失，CP話題減少，觀眾甚至認為她太無趣，應該退出節目，怒批她只剩花瓶功能，過去愛搞笑的李光洙也離開，甚至連主要導播都換人，整個節目班底沒有火花，趣味性質明顯降低。
而收視率暴跌的原因，主要還是觀看習慣的改變，導致《Running Man》收視率節節下降，每集都在創新低。很多觀眾表示，現在都只在線上串流影音平台wavve觀賞節目，或是在YouTube欣賞精華片段，越來越少人看電視，就連死忠粉絲都說，「節目在wavve綜藝版上連續3年第一名，大家不用擔心」、「基本都在OTT平台看，很方便啊」，OTT平台崛起，導致收視率不斷下滑，未來節目如何走得長遠，恐怕是一大難題。