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全昭旻退出《Running Man》！收視剩2.8%　3大原因恐面臨收攤

▲《Running Man》播出至今13個年頭，深受各國粉絲喜愛，如今固定班底全昭旻（左）宣布下台，讓粉絲們相當崩潰。（圖／Running Man IG）
▲《Running Man》播出至今13個年頭，深受各國粉絲喜愛，如今固定班底全昭旻（左）宣布下台，讓粉絲們相當崩潰。（圖／Running Man IG）

記者江芷稜／綜合報導

由大咖主持人劉在錫領銜的韓國知名綜藝《Running Man》2010年開播，成為全亞洲家喻戶曉的節目，尤其是緊張刺激的撕名牌環節，極受觀眾歡迎，最高收視率高達21%，如今風光不再，今年收視一度慘跌到2.8%，固定班底全昭旻今（23）日宣布退出，讓粉絲相當崩潰，質疑節目該不會要收攤了。

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▲梁世燦（左）跟全昭旻同期加入《Running Man》，但全昭旻23日宣布退出節目。（圖／Running Man IG）
▲梁世燦跟全昭旻（右）同期加入《Running Man》，但全昭旻23日宣布退出節目。（圖／Running Man IG）
《Running Man》身為一個長壽型節目，這幾年歷經成員更迭，難免會露出疲態，觀眾一度質疑成員是否年紀大了，不願意再撕名牌，才會導致收視下滑，不過，劉在錫曾解釋並非成員年紀漸長，不願意再撕名牌，而是觀眾都很熟悉撕名牌環節，在收視率起不了作用，所以才會減少，如果安排跟年輕人撕名牌，自認實力不會輸。

▲宋智孝（右）發揮節目中的「撕名牌功力」拯救金鍾國。（圖／翻攝SBS YouTube）
▲《Running Man》的「撕名牌」環節最受觀眾歡迎。（圖／翻攝SBS YouTube）
另外，成員不斷替換，當初頗受歡迎的Gary退出，與宋智孝的「週一情侶」人設消失，CP話題減少，觀眾甚至認為她太無趣，應該退出節目，怒批她只剩花瓶功能，過去愛搞笑的李光洙也離開，甚至連主要導播都換人，整個節目班底沒有火花，趣味性質明顯降低。

▲▼李光洙（上圖、下圖左二）因SBS實境節目《Running Man》走紅。（圖／李光洙臉書、Running Man IG）
▲李光洙（左二）因SBS實境節目《Running Man》走紅，離開讓觀眾很不捨。（圖／李光洙臉書、Running Man IG）
而收視率暴跌的原因，主要還是觀看習慣的改變，導致《Running Man》收視率節節下降，每集都在創新低。很多觀眾表示，現在都只在線上串流影音平台wavve觀賞節目，或是在YouTube欣賞精華片段，越來越少人看電視，就連死忠粉絲都說，「節目在wavve綜藝版上連續3年第一名，大家不用擔心」、「基本都在OTT平台看，很方便啊」，OTT平台崛起，導致收視率不斷下滑，未來節目如何走得長遠，恐怕是一大難題。

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