▲168並不是斷食法！營養師教你正確觀念、吃法　能吃3餐還可有效減肥

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168是「能量限制飲食」 1天吃2餐是錯誤吃法在了解正確吃法前，首先民眾要先知道它並不是「168斷食法」。黃翠華營養師表示，168飲食法的英文名稱是IER（Intermittent Energy Restriction），也就是「間歇性能量控制」，它並不是「168斷食法」，而是「168能量限制飲食」。
有些人認為168飲食法需要餓16個小時，能進食的時間只有8個小時，因此4個小時吃1餐，一天只能吃2餐。但這樣的吃法並不正確，黃翠華營養師說明，1天只吃2餐身體會以為進入飢荒狀態，啟動「危險機制」提升食物吸收、利用率，反而會因此吸收更多的熱量並儲存在身體裡。
168怎麼吃才正確？ 營養師曝3餐進食時間點168飲食法的核心是控制吸收進體內的熱量，而非「減少餐數」。黃翠華營養師表示，168飲食法能正常的吃三餐，上班族可以利用以下正確又簡單的吃法來控制熱量：
- 第一餐（早餐約10點－10點半）：
- 第二餐（午餐約12點半－13點半）：
- 第三餐（晚餐約17點多－18點）：
以這樣的時間點進行168能量限制飲食，可以吃到三餐又較符合一般人的作息，不會因此覺得太過辛苦而中途放棄，能夠長期執行，藉此消除體脂肪，控制體重、維持健康。
不過，黃翠華營養師也提醒，168能量限制飲食雖然有很多的好處，但對於患有糖尿病、腎臟病等的民眾可能不太適合，建議應和醫師、營養師討論，配合用藥、疾病等再調整飲食模式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59605
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