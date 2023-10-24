星巴克買1送1！星冰樂雙杯199隱藏優惠　2大手搖飲料也「買1送1」

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即日起至11月1日，星巴克外送平台foodomo限定，大杯指定飲品焦糖可可碎片星冰樂、香草風味那堤，都有「雙杯199元」優惠價。
📌星巴克：數位體驗「買一送一」喝到10月底
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買一送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌CoCo都可：Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」
CoCo都可將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶；喜歡爽口滋味的則推薦酸甜有料的「檸檬奇遇桔」。即日起至10月24日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出日落錫蘭輕乳茶(中)、檸檬奇遇桔(大)兩款手搖飲料「買一送一」好康！提醒大家，優惠限同品項；數量有限，售完為止。
📌有飲：Uber Eats獨家2款手搖飲料「買一送一」
人氣手搖飲品牌「有飲Youin」在外送平台Uber Eats推出飲料祭，即日起至10月24日，限定北區（勤美無參加）門市，焦香椪糖四季、青青小樹蘋果綠兩款手搖飲料「買一送一」優惠。