《華爾街日報》稱王毅本週欲造訪美國 將為習近平11月訪美舖路
中國國家主席習近平近期積極維持外交關係，先是於18日在北京會見俄羅斯總統蒲亭，接著又可能於11月訪美。根據《華爾街日報》引述消息人士報導，中國外交部長王毅本週有意先前往美國發動一場魅力攻勢（Charm Offensive），替習近平6年半以來的首次美國之行做好準備。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《華爾街日報》指出，聽取相關計畫簡報的人士透露，習近平預計本週派遣中國外交部長王毅前往華盛頓，屆時他將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，並討論美中元首峰會的籌備會議。
在此之前，《法新社》也報導，美國總統拜登（Joe Biden）曾於10月6日表示，他可能於11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間與習近平會面。王毅前往訪行被認為將是傳達習近平有意接受拜登邀請之舉，屆時兩人預計將在這場20多個國家領導人會面的場合上進行談話。
中國駐美大使館表示，無法對議程發表評論，但表示中美兩國領導人同意人民交流的重要性，美國國務院則不願對王毅訪美或北京最近的外交接觸發表評論。
距離習近平對上一次訪美是已經超過六年，在2017年4月習近平於佛羅里達州與美國前總統川普（Donald Trump）會晤，至於習近平和拜登的上一次見面則是在2022年11月在印尼，拜登則尚未在擔任總統後訪問中國。