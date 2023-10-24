獨／中國養殖場慘忍囚養　momo購物網全面下架獾毛化妝刷

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PETA指出，在切割喉嚨之前，養殖場工人會用他們能找到的任何物件，包括櫈腳等去擊打正在哭泣的野生獾頭部。據瞭解，野生獾在中國是受到法律保護的，但依然被陷阱或其他殘酷手段非法獵捕。
PETA透露，momo在瞭解到PETA發佈的獾毛產業調查後，日前已經宣佈將全面下架含有獾毛的化妝刷產品。根據《NOWnews今日新聞》記者搜尋，原先平台上仍有2件獾毛製商品仍在加上，後經由PETA反應，momo當即就下架商品，至截稿前，平台上已無法搜尋到任何含有獾毛的商品。
PETA亞洲分部資深副主席傑森·貝克表示，在獾毛養殖場，那些可憐的動物被剝奪了自由覓食、挖洞、交友、尋找配偶及其他讓生命有意義的權利，也呼籲其他購物商城也能效仿momo的決定，停止向公眾銷售含有獾毛的化妝刷，只提供純素、不傷害動物的產品，讓獾免於遭受殘酷的虐待。
農業部動保司副司長陳中興接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，獾在台灣並非保育類動物，對於骨骼、毛髮、皮膚等使用，因為也非屬於經濟動物無明確禁止規範。
陳中興指出，獾比較有攻擊性，若要經濟化需要下游產業鏈，光是飼養但無法規模化加工不太可能，一般國內業者也比較不會飼養自己無法處理的動物。對於momo自主下架行為，陳中興也說尊重業者行為，這就像是販售動物皮草一樣的道理，消費者的選擇會決定市場的樣貌。
PETA鼓勵消費者選擇不使用動物毛髮製品，包括獾毛，建議可轉向使用合成或植物纖維等替代品，植物纖維的合成產品不僅是零殘忍的，而且在性能上也非常優越。
PETA說明,，高性能合成刷毛製成的化妝刷不僅柔軟、持久，還能提供均勻的妝效，使妝容更加自然。這些合成刷毛通常易於清潔和保養，而且不易變形，使用壽命長。此外，這些品牌所使用的合成刷毛經過精心設計，能夠滿足不同化妝需求，包括眼影刷、粉底刷、唇刷等，給予用戶更多選擇。