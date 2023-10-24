爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

影／駁斥逼婚！侯友宜喊「要你情我願」　暗酸柯文哲去郭家串門子

▲國民黨總統參選人侯友宜暗酸，柯文哲不要去郭家看一下，一下就去鄒家看一下。（圖／記者朱永強攝，2023.10.24）
▲國民黨總統參選人侯友宜暗酸，柯文哲不要去郭家看一下，一下就去鄒家看一下。（圖／記者朱永強攝，2023.10.24）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜首度鬆口，他不堅持選正的，更向民眾黨總統參選人柯文哲隔空喊話，合作方案可採「侯柯配」或「柯侯配」，但一定要在同一張選票上，否則就進入政黨協商，柯文哲稍早則痛批，簡直就像「逼婚」。對此，侯友宜今（24）日再以「結婚」比喻，自己和柯文哲是當事人，朱立倫則是媒人，「我哪有逼婚，我是要你情我願」，更暗酸柯文哲三心二意，「一下子去郭家看一下、一下子去周家看一下」。

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柯文哲下午兩點召開記者會中表示，國民黨不應當採用「下最後通牒」的方式，要求他在1天之內回覆，感覺上像是大黨在打壓小黨，簡直就像「逼婚」，連選票都已經印好，完全沒有讓他選擇的餘地。

對此，侯友宜今天今天臨時召開「回應在野整合」記者會，侯友宜回應，先是感謝柯文哲開記者會回應，他指出，最重要藍白合，是要在同一張選票不是淘汰賽，這才是政黨合作的最重要的基礎，這是朱立倫很早就說過，朱立倫一直希望侯柯見面聊一聊。

侯友宜指出，柯文哲的「逼婚說」，他也覺得很有趣，事實是這樣，朱立倫如果是媒人，自己就是要結婚的當事人，當事人需要媒人講事情，講完後，後續雙方再見面講事情也很應該。

侯友宜認為，最重要的，不是全民調「聘金」要拿多少錢，「他也拿出聘禮（民主初選），講了這麼久，結婚對象到底是不是媒人說的，兩人都要結婚，要組成家庭」，是全台灣超過六成民意所期待，柯文哲說十月底說要結婚（比全民調），我們說11月5日要結婚（比民主初選），也就剩這幾天，要就趕快講清楚。

侯友宜說，他一直在家等消息，不過，「奇怪啊，他先去鄒家看一下，又去郭家看一下」，質疑柯文哲的結婚對象到底是不是自己？也要講清楚，朱立倫也說要在同證書裡，生出來的小孩「聯合內閣」才會健康，才符合兩人期待。

「我哪有逼婚，我是要你情我願，你要開心甘願，才可以結成」侯友宜說，媒體所稱的D-day不是自己定的，是柯文哲說全民調月底以前要做，如果聘金講不好，就進入下個程序「政黨協商」，沒有全民調也沒有開放初選，「一個當新郎、一個當新娘，生一個聯合政府內閣」、「到底要不要娶我趕快講」，強調還是要你情我願。
 

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