影／駁斥逼婚！侯友宜喊「要你情我願」　暗酸柯文哲去郭家串門子

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對此，侯友宜今天今天臨時召開「回應在野整合」記者會，侯友宜回應，先是感謝柯文哲開記者會回應，他指出，最重要藍白合，是要在同一張選票不是淘汰賽，這才是政黨合作的最重要的基礎，這是朱立倫很早就說過，朱立倫一直希望侯柯見面聊一聊。
侯友宜指出，柯文哲的「逼婚說」，他也覺得很有趣，事實是這樣，朱立倫如果是媒人，自己就是要結婚的當事人，當事人需要媒人講事情，講完後，後續雙方再見面講事情也很應該。
侯友宜認為，最重要的，不是全民調「聘金」要拿多少錢，「他也拿出聘禮（民主初選），講了這麼久，結婚對象到底是不是媒人說的，兩人都要結婚，要組成家庭」，是全台灣超過六成民意所期待，柯文哲說十月底說要結婚（比全民調），我們說11月5日要結婚（比民主初選），也就剩這幾天，要就趕快講清楚。
侯友宜說，他一直在家等消息，不過，「奇怪啊，他先去鄒家看一下，又去郭家看一下」，質疑柯文哲的結婚對象到底是不是自己？也要講清楚，朱立倫也說要在同證書裡，生出來的小孩「聯合內閣」才會健康，才符合兩人期待。
「我哪有逼婚，我是要你情我願，你要開心甘願，才可以結成」侯友宜說，媒體所稱的D-day不是自己定的，是柯文哲說全民調月底以前要做，如果聘金講不好，就進入下個程序「政黨協商」，沒有全民調也沒有開放初選，「一個當新郎、一個當新娘，生一個聯合政府內閣」、「到底要不要娶我趕快講」，強調還是要你情我願。