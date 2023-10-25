深化高科技產業聚落！產業園區管理局受理楠梓第3園區投資申請
經濟部產業園區管理局自即日起至11月8日止，受理楠梓科技產業園區第3園區投資申請，歡迎產業園區管理局所屬科技產業園區在區內營業之事業提出申請，以深化高科技產業聚落。
記者黃守作／高雄報導
產業園區管理局局長楊伯耕表示，產業園區管理局為因應行政院南部半導體材料「S」廊帶產業政策，以及科技產業園區廠商擴廠需求，該局擇定原退輔會楠梓工廠空置土地，報編為「楠梓科技產業園區第3園區」，藉以舒緩區內廠商缺地問題，並深化產業群聚。
楊伯耕說，楠梓科技產業園區第3園區基地位於高雄市楠梓區楠陽路、鳳楠路、朝仁路所圍土地，面積約3.35公頃，距離既有楠梓科技產業園區約2.5公里，鄰近國道1號楠梓交流道，交通便捷。
楊伯耕指出，楠梓科技產業園區第3園區土地使用分區，屬楠梓舊部落鄰近地區細部計畫乙種工業區，使用強度建蔽率60%，容積率300%，該案考量園區基地規模與整體土地利用，採單一基地公告招商，申請人得個別或聯合其他科技產業園區在區內營業之事業共同提出申請。
至於園區公共工程，由申請人規劃施作、管理及維護，另為配合園區更新，申請人應提出既有園區土地租賃面積達1公頃以上之自主更新計畫，並於完成投資計畫啟動自主更新。