吳慷仁狂殺50隻雞！加藤鷹上身現場示範「金手指」 急摳私密部位
電影《富都青年》導演王禮霖率吳慷仁、陳澤耀，出席今（24）日金馬司法影展，吳慷仁在片中飾演在菜市場工作的聾啞人士，為此他勤學手語、殺雞技術；吳慷仁像是被日本AV男優加藤鷹附身一樣，使出招牌「金手指」姿勢，現場示範如何將手挖進雞的肛門，清除內臟器官，他苦笑道：「拍完後有一陣子不敢吃雞肉。」
記者黃雅琪／台北報導
吳慷仁、陳澤耀飾演一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國移工的底層社會中生活；開拍前吳慷仁先在台灣上手語課，沒想到到了馬來西亞才發現，兩國手語完全不同要重學：「馬來西亞的手語與台灣不同，有一些是他們專屬的」，陳澤耀更盡地主之誼，帶吳慷仁逛菜市場熟悉環境，深入學習當地人生活。
吳慷仁最近當起「空中飛人」，日前出席香港亞洲電影節宣傳《富都青年》，又趕回台灣參加金鐘獎頒獎典禮，隔日再飛往日本東京影展宣傳新片《但願人長久》，今日接著出席金馬司法影展，5天內往返3個地方，吳慷仁笑說今天早上才剛回來，行李都還沒拿回家就趕來。而女友邵雨薇新片《惡女》昨日舉行首映會，吳慷仁大方表示：「之後一定會去看！」
吳慷仁以影集《模仿犯》入圍金鐘獎視帝鎩羽而歸，在典禮上被主持人鍾欣凌調侃，頒獎前送他空盒子暗示沒得獎；回憶這段串場表演，吳慷仁笑說：「欣凌姐事先有跟我說會有這段，我本來已經知道也準備好！」認為是自己不懂如何反應，現場表情才會看起來很尷尬。