內幕／綠營鬆口氣！趙天麟外遇頂不住壓力　閃退嚴防成選舉破口　

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據悉，黨中央為此緊急召開會議，也傳出賴清德下午親赴黨中央討論，趙天麟宣布退選傳聞不斷，並在晚間10點在臉書宣布退選，「我決定退選是對挺台灣支持者負責任的態度，一起完成總統與國會過半的大局」。
對於這項決定，黨內人士雖然感到惋惜，卻也直言鬆一口氣，畢竟事發後，在野黨頻頻用此做文章、網路諷刺梗圖一張又一張，也怕「馬文君們」迴力鏢燒到自己，讓黨內傷透腦筋，知情人士坦言，此事已讓選舉主軸歪掉，「相信趙天麟承受許多壓力」。
對於趙天麟退選決定，民進黨人士表示，新聞曝光後，發現一些對綠營友善的媒體人及支持者的反應都不能接受，或許繼續選下去可能還是會贏，但對整體選舉來說還是會有影響；該人士感慨，明明馬文君才是洩密者，卻毫無反省，「趙天麟不是像馬文君一樣洩漏機密」。
「沒有人逼趙天麟趕快決定！」該人士提到，經過這一天，相信大家質疑、建議他都有聽到，相信身為選舉強才的他，也知道若繼續選下去，將承受壓力，趙用退選告訴大家「我沒有洩密」，以此自清，反觀馬文君，能做到趙天麟這樣嗎？接受調查嗎？
上述人士提到，趙天麟以大局為重，這個決定並不容易，他用退選幫助選舉議題別失焦，也要「馬文君們」面對。
在趙天麟退選後，緊接著要處理人選問題，黨內人士指出，現在對民進黨而言，誰能夠接上趙天麟，才是黨內要思考的首要條件，畢竟這區也不好選，但高雄任何一席都不能掉。