爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

內幕／綠營鬆口氣！趙天麟外遇頂不住壓力　閃退嚴防成選舉破口　

▲賴清德日前才赴高雄出席趙天麟競總成立大會，未料即捲入桃色風暴而退選。（圖／賴清德競辦提供）
▲賴清德日前才赴高雄出席趙天麟競總成立大會，未料即捲入桃色風暴而退選。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨立委趙天麟被爆與中國女子婚外情，重創民進黨總統、立委選情，在事發一天後，趙晚間在臉書宣布退選，試圖為選情止血，據了解，黨內雖為此感到惋惜，也相信趙的人格不會洩漏國家機密，但眼見在野黨頻頻用此作文章，卻也鬆口氣、坦言趙的退選確實為選情止血。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙天麟昨被爆與一名中國女子多張親密合照，除了陷入私德爭議外，國防及外交委員會立委的敏感身分，也讓外界關切，除了有在野黨立委要求國安調查，不少綠營KOL（意見領袖）也紛紛在臉書要求趙退選，黨主席賴清德上午受訪時態度曖昧，並未正面回應是否退選議題，不過，高雄市長陳其邁卻強硬表示不應該有此事，呼籲審慎評估立委布局。

據悉，黨中央為此緊急召開會議，也傳出賴清德下午親赴黨中央討論，趙天麟宣布退選傳聞不斷，並在晚間10點在臉書宣布退選，「我決定退選是對挺台灣支持者負責任的態度，一起完成總統與國會過半的大局」。

對於這項決定，黨內人士雖然感到惋惜，卻也直言鬆一口氣，畢竟事發後，在野黨頻頻用此做文章、網路諷刺梗圖一張又一張，也怕「馬文君們」迴力鏢燒到自己，讓黨內傷透腦筋，知情人士坦言，此事已讓選舉主軸歪掉，「相信趙天麟承受許多壓力」。

對於趙天麟退選決定，民進黨人士表示，新聞曝光後，發現一些對綠營友善的媒體人及支持者的反應都不能接受，或許繼續選下去可能還是會贏，但對整體選舉來說還是會有影響；該人士感慨，明明馬文君才是洩密者，卻毫無反省，「趙天麟不是像馬文君一樣洩漏機密」。

「沒有人逼趙天麟趕快決定！」該人士提到，經過這一天，相信大家質疑、建議他都有聽到，相信身為選舉強才的他，也知道若繼續選下去，將承受壓力，趙用退選告訴大家「我沒有洩密」，以此自清，反觀馬文君，能做到趙天麟這樣嗎？接受調查嗎？

上述人士提到，趙天麟以大局為重，這個決定並不容易，他用退選幫助選舉議題別失焦，也要「馬文君們」面對。

在趙天麟退選後，緊接著要處理人選問題，黨內人士指出，現在對民進黨而言，誰能夠接上趙天麟，才是黨內要思考的首要條件，畢竟這區也不好選，但高雄任何一席都不能掉。

趙天麟捲入婚外情宣布退選　民進黨說話了！

看門道／趙天麟外遇中國女衝擊選情　綠營憂在野黨恐無限上綱炒作

與中國女外遇難停損！趙天麟昔幕僚籲證明：交流僅限嘴唇而無機密

影／鄭文燦被影射與女子開房間　賴清德：當事人有責任對外說明

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞