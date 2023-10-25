總統選情變！趙天麟爆婚外情、郭董遭查稅　矢板明夫：對岸出手了

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫在文中提到，中國出手調查富士康，使得郭台銘參選總統的機率變低；侯友宜鬆口說願意接受「柯侯配」，使「藍白合」的可能性升高；而趙天麟和中國女友的親密照、以及疑似鄭文燦副院長十幾年前的短影片突然被爆料，使整個綠營亂了手腳。
矢板明夫形容這幾招出手，可說是「穩！準！狠！」無論是拿捏的時機、爆料的方式，都恰到好處。他指出，特別是趙天麟的照片，顯然在很久以前就準備好，在這時間點放出，「一劍封喉」幹掉了民進黨的一員大將。
矢板明夫認為，「這些高招，應該不是台灣的在野黨能想出來的。」他指出，趙天麟的照片，基本上是中國女友用手機自拍，而照片的原本應該在對岸當局的手裡。疑似鄭文燦的影片也是如此。
矢板明夫表示，「給我的感覺是，對岸終於出手了。」就好像在網路上下圍棋，下到一半，對方換了一個高手，只走幾步，領先的局勢就被逆轉，本來是自己牽著對方的鼻子走，現在變成了對方牽著自己的鼻子走。「我想，現在賴清德競選辦公室的幹部們，一定會有這種感覺吧？」
矢板明夫警告，對岸或許在經過一段時間的觀察後，終於選定要支持的候選人而跳下場，但值得注意的是，如果對岸，那一定還會有後手，「民進黨還會有相當長的一段時間，處於挨打的局面。」
矢板明夫認為，台灣選民在道德層面上，對民進黨和在野黨的要求不一樣，以「優等生」的標準要求民進黨，同時也以「放牛班」的標準要求在野黨。
矢板明夫接續指出，賴清德在這半年來，由於對手太弱，一直被人說成在「躺著選」。「沒想倒一睜開眼，房子已經被洪水淹了一半，枕頭都快浮起來了。」他同時說，這時候需要馬上跳起來，打起精神應對。至於能不能扭轉乾坤？仍得看造化。
最後，矢板明夫在文末提問，「台灣民主真的這麼脆弱、這麼經不起考驗嗎？台灣的選舉被這樣赤裸裸地介入，大家不生氣嗎？」矢板明夫表示，每一張選票，都在台灣人自己的手上，每個人都應該冷靜地做出最符合台灣利益的判斷。這才是最重要的。