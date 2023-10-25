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總統選情變！趙天麟爆婚外情、郭董遭查稅　矢板明夫：對岸出手了

▲民進黨立委趙天麟被爆與中國女子婚外情，引發政壇譁然。（圖／趙天麟辦公室提供）
▲民進黨立委趙天麟被爆與中國女子婚外情，引發政壇譁然。（圖／趙天麟辦公室提供）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著2024總統大選邁入倒數81天，近來政壇似乎不太平靜，在傳出鴻海富士康集團遭中國查稅後，緊接著爆出民進黨高雄市立委趙天麟疑與一名中國籍女子有多張親密合照，陷入婚外情風暴。日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，總統大選的情勢好像開始「豬羊變色」，讓他感覺「對岸終於出手了」。

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矢板明夫24日在臉書上發文表示，他見到了民進黨人員，顯得有些垂頭喪氣，而在野黨相關人士，則士氣大振、興高采烈。他指出這幾天台灣出了很多事情，讓人應接不暇，總統大選情勢好像開始「豬羊變色」。

矢板明夫在文中提到，中國出手調查富士康，使得郭台銘參選總統的機率變低；侯友宜鬆口說願意接受「柯侯配」，使「藍白合」的可能性升高；而趙天麟和中國女友的親密照、以及疑似鄭文燦副院長十幾年前的短影片突然被爆料，使整個綠營亂了手腳。

矢板明夫形容這幾招出手，可說是「穩！準！狠！」無論是拿捏的時機、爆料的方式，都恰到好處。他指出，特別是趙天麟的照片，顯然在很久以前就準備好，在這時間點放出，「一劍封喉」幹掉了民進黨的一員大將。

矢板明夫認為，「這些高招，應該不是台灣的在野黨能想出來的。」他指出，趙天麟的照片，基本上是中國女友用手機自拍，而照片的原本應該在對岸當局的手裡。疑似鄭文燦的影片也是如此。

矢板明夫表示，「給我的感覺是，對岸終於出手了。」就好像在網路上下圍棋，下到一半，對方換了一個高手，只走幾步，領先的局勢就被逆轉，本來是自己牽著對方的鼻子走，現在變成了對方牽著自己的鼻子走。「我想，現在賴清德競選辦公室的幹部們，一定會有這種感覺吧？」

矢板明夫警告，對岸或許在經過一段時間的觀察後，終於選定要支持的候選人而跳下場，但值得注意的是，如果對岸，那一定還會有後手，「民進黨還會有相當長的一段時間，處於挨打的局面。」

矢板明夫認為，台灣選民在道德層面上，對民進黨和在野黨的要求不一樣，以「優等生」的標準要求民進黨，同時也以「放牛班」的標準要求在野黨。

矢板明夫接續指出，賴清德在這半年來，由於對手太弱，一直被人說成在「躺著選」。「沒想倒一睜開眼，房子已經被洪水淹了一半，枕頭都快浮起來了。」他同時說，這時候需要馬上跳起來，打起精神應對。至於能不能扭轉乾坤？仍得看造化。

最後，矢板明夫在文末提問，「台灣民主真的這麼脆弱、這麼經不起考驗嗎？台灣的選舉被這樣赤裸裸地介入，大家不生氣嗎？」矢板明夫表示，每一張選票，都在台灣人自己的手上，每個人都應該冷靜地做出最符合台灣利益的判斷。這才是最重要的。


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