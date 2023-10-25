侯孝賢被驚爆失智！工作室關閉、員工解散 「未來不會再導戲了」
76歲大導演侯孝賢拍完2015年上映的國片《刺客聶隱娘》後就從事監製等幕後工作，同時籌備愛將張震、舒淇主演的新片《舒蘭河上》，怎料，美國媒體今（25）日凌晨爆料侯孝賢罹患失智症，台北的工作室已經關閉，員工早就離開，未來不會再拍攝任何作品，正式從影壇退休，家屬選擇不公開他的健康狀況，《NOWnews今日新聞》向侯孝賢兒子求證，對方表示稍晚會發正式聲明。
記者楊穎軒、吳雨婕／綜合報導
據美國權威影評網站《Indiewire》報導，電影學者湯尼雷恩斯（Tony Rayns）23日在倫敦放映侯孝賢1985年的電影《童年往事》時透露，侯孝賢已經退休，目前正在和失智症對抗，另一位與侯孝賢關係密切的電影策展人也表示，侯孝賢「確定不會再工作了」。
侯孝賢2020年傳出罹患帕金森氏症，當時被編劇朱天文、剪接大師廖慶松否認，認為導演只是老了，記憶力比較不好，不到阿茲海默症的程度，去年2月侯孝賢出席紀錄片記者會，4月現身金馬奇幻影展，9月缺席《悲情城市》33週年數位版首映會，那時傳出他確診新冠肺炎，不過10月被目擊和老友朱天文在家門口聊天，看起來身體狀況仍佳。
侯孝賢小檔案
生日：1947年4月8日（76歲）
學歷：國立臺灣藝術專科學校
影壇成就： 台灣新電影浪潮代表人物
《悲情城市》榮獲威尼斯影展金獅獎
《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》拿下金馬獎最佳導演獎
《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎
金馬獎終身成就獎
代表作：《戀戀風塵》、《悲情城市》、《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》
最後作品：《刺客聶隱娘》、《舒蘭河上》（籌拍中，家屬證實無法完成）