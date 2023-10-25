詹雅雯放棄治療帕金森氏症！直播丟震撼彈 「周五宣布重要大事」
詹雅雯從2021年3月宣布罹患帕金森氏症、左腦萎縮，還因檢查出腦瘤入院開刀，她這個月初現身觀賞徐懷鈺的演唱會，與媒體分享身體狀況，透露決定採用「斷食善終法」，停藥不繼續治療帕金森氏症，不過卻出現失明症狀，但她認為至少可以擺脫藥物，以快樂的方式延續生命。而詹雅雯於昨（24）日晚特地開直播與粉絲聊天，提到這周五會宣布重要的事情，讓粉絲期待不已。
記者吳雨婕／綜合報導
詹雅雯在直播裡提到，帕金森氏症的狀況有惡化的狀況，她一直都有回診，可是有點想放棄了，因為藥物的副作用，成為心中的坎，為了想要更好的生活品質，詹雅雯逼著自己走出門，欣賞演唱會、舞台劇，去健走、運動，「我改變自己的生活觀、人生觀，從陷入泥沼爬出來，爬出來需要勇氣，但什麼都不做，你才會後悔，我們向前看是好事，而不是要向後望。」
詹雅雯勉勵自己會加油，努力維持健康，好好規畫未來，目前人正在澎湖休養，希望粉絲放心，她還提到這些日子都在反省，之後會好好面對自己的內心，不會像過去一樣只會拚命工作，會留空間給自己。此外，詹雅雯預告本周五要宣布「希望你們也會喜歡的消息」，粉絲期待她能舉辦演唱會，她沒有否認，只有反問：「你們會來嗎？」賣足關子，至於新歌進度，她提到正在寫，不過要等到明年了。