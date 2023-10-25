陳亞蘭賣房拍歌仔戲拚命賺錢補貼！累到心臟不適 急停工損失百萬
陳亞蘭去年以《嘉慶君遊台灣》，成為史上首位獲得金鐘獎最佳男主角的女性演員，拿獎後事業運更旺，還成了本屆金鐘的主持救火隊，原節目金獎主持人炎亞綸因情欲糾紛遭到撤換，改由陳亞蘭和劉品言搭檔上場，讓她這段時間都緊張到失眠。她為了發揚光大歌仔戲，不改拚命三女的個性，卻讓健康亮起紅燈，累到心臟不適，但有錢沒了健康也沒用，所以推掉許多尾牙商演，粗估損失至少百萬元。
記者蔡依庭、羅凌筠／台北報導
57歲陳亞蘭不惜賣掉房子也要發揚歌仔戲，近期更忙於準備恩師楊麗花紀錄片，忙到連休息的時間都沒有。上周五（20日）才在節目類金鐘獎上載歌載舞，挑戰台式饒舌贏得滿堂彩，隔天又壓軸擔任頒獎人。根據《鏡週刊》報導，她累到心臟不適，就診後發現心律不整，得戴上追蹤器和吃藥控制。
陳亞蘭透露：「之前戴追蹤器，是因為跳太快，吃了藥後反而變慢，走路走著走著就感覺到心跳慢下來，我躲在樹蔭下想，是不是真的會停下來。」所以在結束金鐘獎大任後，她決定推掉許多工作，但碰上年底尾牙季，不接商演將損失慘重，少賺至少百萬元。
陳亞蘭手握《命運好好玩》、《人間調色盤》主持棒，主持工作照舊進行，只是她一有時間就泡在剪接室，親自盯著恩師楊麗花紀錄片《世紀初戀楊麗花》後製，也同步準備自己新的歌仔戲作品，無暇分身再接活動，經紀人表示：「亞蘭姐身體一切安好唷，都有固定回診，排定的工作也都如常，只是因為她現在主力重心都放在楊阿姨的紀錄片跟她新的歌仔戲計畫，她個性比較親力親為又力求完美，所以滿多邀約我們也不是刻意推掉啦，就真的剛好沒時間。」