NBA／金塊開幕戰119:107大勝湖人！Jokic砍29分大三元　詹皇21分

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湖人今年休賽季試圖透過補強幫助球隊重返榮耀，而他們一切操作幾乎都針對金塊而來，今天開賽也看到一些成效，新加入的前鋒Taurean Prince首節就投進2顆三分球，在客場打出不錯氣勢。但Jokic這個點始終是洛城難以解決的問題，他單節狂砍10分，帶領球隊以34:20建立起大比分領先。
次節金塊小將Christian Braun封蓋LeBron James，隨後Reggie Jackson也在一進攻回合中晃倒詹皇、命中三分，讓主場球迷陷入沸騰。不過該節湖人命中率有所提升，Anthony Davis上半場攻下17分，帶領球隊進行反擊，而湖人該節終了前使用的小陣容也收到奇效，兩節打完時追到54:63，Jokic就砍19分9籃板，兩項數據皆為兩隊第一。
易籃再戰後，湖人加強防守強度，同時積極切入籃下買犯，快速縮小到只差7分。末節決戰，James進球讓湖人場上分差來到只剩3分。但關鍵時刻，金塊其他球員為Jokic挺身而出，Jamal Murray、Kentavious Caldwell-Pope和Michael Porter Jr.連續跳投命中，幫助球隊重新建立起雙位數優勢，湖人之後連續失誤，葬送追分機會，場上勝負已分。
Jokic今晚遭重兵包夾，但他仍統治禁區，全場22投12中、攻下29分，另有13助攻11籃板，而且僅2失誤；最佳助手Murray這一場也斬獲21分，並傳出6助攻；射手Pope面對前東家拿到20分。
湖人方面先發五人得分都上雙，James拿到21分8籃板5助攻；Davis攻下17分8籃板4助攻，但命中率並不理想，17投僅6中；Prince命中4顆三分球，得到18分。