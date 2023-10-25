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NBA／金塊開幕戰119:107大勝湖人！Jokic砍29分大三元　詹皇21分

▲金塊當家中鋒Nikola Jokic展現聯盟第一人的能力，面對湖人明星大前鋒Anthony Davis的主防。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊當家中鋒Nikola Jokic展現聯盟第一人的能力，面對湖人明星大前鋒Anthony Davis的主防。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA 2023-24賽季開幕戰今（25）日開打，由洛杉磯湖人與丹佛金塊交手，金塊超級中鋒Nikola Jokic新球季首戰就展現當今聯盟第一人的統治力，面對湖人明星大前鋒Anthony Davis的主防，仍全場狂砍29分13籃板11助攻的「大三元」數據，終場也率領球隊以119:107取勝。

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今年NBA的第一場比賽重演去年西區決賽對決，金塊和湖人之間的對抗不僅激烈，雙方在場下的較勁以及嘴仗，也受到球迷喜愛。今日金塊在賽前進行頒發冠軍戒指的儀式，看在湖人眾將眼裡肯定不痛快，後者也將怒火轉化為對比賽的動力。

湖人今年休賽季試圖透過補強幫助球隊重返榮耀，而他們一切操作幾乎都針對金塊而來，今天開賽也看到一些成效，新加入的前鋒Taurean Prince首節就投進2顆三分球，在客場打出不錯氣勢。但Jokic這個點始終是洛城難以解決的問題，他單節狂砍10分，帶領球隊以34:20建立起大比分領先。

次節金塊小將Christian Braun封蓋LeBron James，隨後Reggie Jackson也在一進攻回合中晃倒詹皇、命中三分，讓主場球迷陷入沸騰。不過該節湖人命中率有所提升，Anthony Davis上半場攻下17分，帶領球隊進行反擊，而湖人該節終了前使用的小陣容也收到奇效，兩節打完時追到54:63，Jokic就砍19分9籃板，兩項數據皆為兩隊第一。

易籃再戰後，湖人加強防守強度，同時積極切入籃下買犯，快速縮小到只差7分。末節決戰，James進球讓湖人場上分差來到只剩3分。但關鍵時刻，金塊其他球員為Jokic挺身而出，Jamal Murray、Kentavious Caldwell-Pope和Michael Porter Jr.連續跳投命中，幫助球隊重新建立起雙位數優勢，湖人之後連續失誤，葬送追分機會，場上勝負已分。

Jokic今晚遭重兵包夾，但他仍統治禁區，全場22投12中、攻下29分，另有13助攻11籃板，而且僅2失誤；最佳助手Murray這一場也斬獲21分，並傳出6助攻；射手Pope面對前東家拿到20分。

湖人方面先發五人得分都上雙，James拿到21分8籃板5助攻；Davis攻下17分8籃板4助攻，但命中率並不理想，17投僅6中；Prince命中4顆三分球，得到18分。

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