▲白內障手術置換人工水晶體　近視、遠視、老花選「它」一次解決！

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白內障影響視力 「這些」易使水晶體提早老化、混濁眼睛裡負責對焦的水晶體，原本是透明可變形有如可變焦的鏡片一般，但老化後水晶體的蛋白質變異，讓透明度隨之變差。陳俊男院長表示，當水晶體從透明變成不透明進而影響到視力時，就被稱為「白內障」，其形成的主要原因就是老化，當然也有可能因為以下原因而有早發性白內障的現象：
- 先天因素
- 慢性疾病（如：糖尿病、高血壓等）
- 藥物（如：類固醇、某些慢性病藥物）
- 放射線治療
- 環境（如：抽菸、紫外線、輻射線等）
- 高度近視
白內障如何治療？ 人工水晶體如何選擇？白內障在初期治療可以使用藥水延緩惡化，不過陳俊男院長指出，白內障若已嚴重影響視力，手術處理是唯一有效解決問題的方式，經由手術將混濁的白內障取出，並置換適合的人工水晶體，以改善白內障造成視力模糊的問題。
因此，人工水晶體的挑選也是白內障手術相當重要的一環，陳俊男院長表示，目前人工水晶體使用最久且效果最穩定的就是單焦人工水晶體，一般可以讓患者看遠清楚，不過中近距離的影像就必須配戴不同的眼鏡，然而現代人生活型態改變，視力品質要求也逐漸提高，如果要遠、中、近都清楚又不想戴老花眼鏡，就要選擇三焦點或長延伸焦段的人工水晶體，才可以近視、遠視、老花、散光等問題一起處理。
陳俊男院長提到，第一代多焦人工水晶體只有雙焦點，中間會有一段看不清楚，病人術後滿意度可能只有7－8成，但現在有三焦點的多焦人工水晶體，遠、中、近同時都可以看清楚，病人不會覺得中間有一段看不清，術後滿意度可以達到8－9成以上。至於非繞射型長延伸焦段的人工水晶體，算是近年比較新的發展，更進一步改善夜間眩光、光暈的問題。但是以近距離的清晰度來說，目前還是比三焦點略差一點。除此之外，若患者本身有散光，這些人工水晶體都必須配合散光矯正，才能達到理想效果。
現在，老花矯正人工水晶體的發展比起第一代雙焦點人工水晶體已有很大的進步，民眾可以了解自己對視力的要求、工作、生活習慣等，選擇適合的人工水晶體。
陳俊男院長表示，經醫師檢查，除白內障外，沒有青光眼、角膜、瞳孔、視網膜、黃斑部等嚴重問題都可考慮多焦點（三焦點）人工水晶體，在生活習慣上如果配戴過多焦眼鏡且適應良好一般滿意度都很高，但若工作是職業駕駛，又常常晚上開車，三焦點使用就要謹慎些，因為有1－2成患者可能會覺得晚上開車有光暈、眩光的干擾，如果患者有此顧慮就建議用非繞射型長延伸焦段或是單焦點的人工水晶體。
此外，陳俊男院長提到，多焦（三焦點）原則上兩眼都做效果比較好，不過以安全性來說仍不建議同時進行兩眼手術，健保建議間隔1個月再處理，這段時間也剛好讓病人評估人工水晶體的使用感覺。
手術傷口小、安全高 白內障別等嚴重才處理現在，白內障手術已相當進步，傷口小、安全性也較過往提升。陳俊男院長提到，一般病人術後1－2天可恢復八九成以上的最佳視力。術後注意事項：1個月內需定時點藥回診，注意傷口保護及清潔，不要游泳、倒立、做太出力的工作等，避免造成感染、出血、不適症狀等即可。
因此，陳俊男院長呼籲，如果有度數改變、視力模糊、色差、複視等疑似白內障症狀，應盡早就醫做進一步檢查，而白內障患者也不要等到非常嚴重才來處理，現在手術一般約15－20分鐘，並使用麻醉眼藥水就可進行，患者應遵從醫師指示，需要處理白內障時，及早手術也有較好的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59578
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