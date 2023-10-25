陸戰66旅盜賣刺針飛彈發射筒 邱國正：內部管理漏洞「不會推託」
檢調日前破獲一處黑幫軍火庫，發現贓物中，有大量「新式現役軍品」，經溯源調查，發現陸戰隊66旅4名軍士官涉有恐涉盜賣，而該項軍品正是國軍最先進且機敏的「刺針飛彈發射筒」。對此國防部長邱國正今（24）日回應，國軍很認真，但不能否定內部管理有漏洞，所以自己從到任到現在，經常強調內部管理問題，直言「不會去推託」。
記者林怡昕／台北報導
邱國正今天出席國防外交委員會並備質詢，會前接受媒體聯訪時，被問及「刺針飛彈發射筒」遭盜賣爭議，邱國正表示，國軍很認真，但不能否定內部管理有漏洞，所以自己從到任到現在，經常強調內部管理問題，照顧官兵無外乎戰備訓練、生活照顧，權益受損該給的給，身心不要受傷，要約束管控，要罰就罰，否則一發不可收拾。
邱國正說，任何看到弟兄同仁違法犯紀，自己會檢討幹部究竟克盡職守則了沒，「有誤會不會去推託，任何軍品都是管理範疇，是軍中就應該掌握好」。
至於國防外交委員會將進行預算審查，是否擔心遭捲入「潛艦國造」洩密案的立委馬文君擋預算？邱國正則說，不要去臆測，自己沒有偏袒誰，立委是國人授權，付託監督國防部，國防部質詢時要作答詢，有不清楚的地方也要到委員辦公室講清楚，強調自己「平和處理事情」。