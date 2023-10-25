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藍正龍離婚3個月「摟長髮辣妞肩膀、兩兩肉貼」　神祕女子身分曝

▲藍正龍離婚3個月被目擊摟辣妹肩膀。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲藍正龍離婚3個月被目擊摟辣妹肩膀。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

藍正龍2014年娶大2歲周幼婷，外界原以為夫妻婚姻美滿，怎料，6月兩人被拍到騎Ubike去戶政事務所辦離婚，而婚變3個多月，藍正龍日前與一名長髮女子在路邊互動親密，不但摟著女方肩膀，女子也觸碰他的手，彼此身體還緊緊相貼，實際關係引發外界好奇。

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▲藍正龍恢單3個月與露腰辣妹親暱互動。（圖／NOWnews資料照）
▲藍正龍恢單3個月與露腰辣妹親暱互動。（圖／NOWnews資料照）
據《CTWANT》報導，藍正龍9月23日凌晨和國片《成功補習班》團隊工作結束到餐廳吃飯，一位穿著露腰裝和緊身褲，身材苗條、打扮時髦的辣妹格外醒目，藍正龍一走出門口後就站在該女子身邊，兩人不時肩並肩，期間藍正龍的手搭在女子肩膀及腰間，過馬路也走在一起，工作人員則離兩人有段距離，準備離開前，女子伸手輕拉了一下藍正龍手臂，提醒計程車在等候。

對於女子身分，報導指出，藍正龍經紀人表示，女生是《成功補習班》的前期企劃人員，最近都在忙該片宣傳還有下部電影的前期會議。

▲周幼婷（右）、藍正龍恩愛畫面不再。（圖／NOWnews資料照）
▲周幼婷（右）、藍正龍恩愛畫面不再。（圖／NOWnews資料照）
藍正龍曾表示離婚對他來說是個遺憾，心還是會痛、不捨，「情感的關係建立在兩個獨立的個體上，我覺得我好像不太成熟，但我一直在逃避它，等到我發現或是了解我自己不應該做的時候，我選擇分開」，坦言仍對周幼婷還有愛，對於復合機率，他說：「Never say never.」

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