「屎」在受不了　醉漢抹屎逼員警　用何法條移送呢？

台中市警六分局日前獲報於臺中市西屯區廣福路上1間手搖飲店有民眾糾紛，員警到達現場發現1名男子酒醉且情緒不穩，正當員警耐心規勸他時，男子突然排泄在褲子裡，且將手伸入褲襠將排泄物掏出直逼員警，並口出髒話辱罵員警，員警立即將他逮捕移送，全案依「污辱公務員罪」、「恐嚇危害公眾罪」移送臺中地檢署聲請簡易判決處刑在案。
記者鄧力軍/台中報導
據了解，劉姓男子(43歲)日前酒後在廣福路與手搖飲店員發生糾紛，第六警分局西屯派出所員警接獲報案後到場勸阻，劉男非但未停止咆哮，更對店員與員警口出髒話及手比不雅動作，員警耐心歸勸他，劉男卻情緒激動並要強行進入店內，正當員警要阻止時，劉男突然排泄在自己褲子裡，接續作出「驚人之舉」，讓員警一時楞住，原來劉男竟將手伸進褲內，用手將排泄物掏出逼近員警，員警毫不退卻，好說歹說但都未見劉男停止鬧事，劉男更得寸進尺以髒話「哩氣洪x」辱罵員警，員警見勸阻無效，立即忍著薰天臭氣及沾上「黃金」的危險，當場將他逮捕上銬。
警方將劉男警訊後由臺中地檢署依照「恐嚇危害公眾罪」及「侮辱公務員罪」向台中地院法官聲請簡易判決處刑。警方呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力。民眾若遇暴力事件及糾紛可立即報警處理。