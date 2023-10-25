快訊／侯孝賢爆失智工作暫停！兒侯甫嶽發聲明　證實患阿茲海默症

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聲明中還提到，過去侯孝賢長年投入在喜歡的電影工作中，對家庭生活無暇顧及，「所以現在雖然生病了，但感謝神，換個角度看，這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處，重新建立更親密的關係，也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。」
聲明中也回應了之前侯孝賢籌備的電影《舒蘭河上》（尋找河神），確定無法繼續執行，「但過往他的作品已於國內外獲得諸多的肯定，也留下許多經典的作品，相信在時間的洪流裡不但不會被遺忘，他對電影的態度、 精神也一定會被戰友和影迷們留存下來，再次謝謝大家。」
侯孝賢小檔案
生日：1947年4月8日（76歲）
學歷：國立臺灣藝術專科學校
影壇成就： 台灣新電影浪潮代表人物、《悲情城市》榮獲威尼斯影展金獅獎、《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》拿下金馬獎最佳導演獎、《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎、金馬獎終身成就獎
代表作：《戀戀風塵》、《悲情城市》、《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》
最後作品：《刺客聶隱娘》、《舒蘭河上》（籌拍中，家屬證實無法完成）
侯孝賢家屬聲明全文：
侯導先前經診斷出阿茲海默症，但仍持續準備他的下一部電影，並沒有因此減退他對電影的熱情，工作事務也如常進行，一直到新冠肺炎確診，後遺症連帶影響病情才暫停，這對我們來說是沒有預想過的發展，相信對今日得知此消息的朋友們來說，也一定是非常震驚與難以置信，不過，請侯導的朋友和影迷們不要難過，確診之前他常跟我們說，他發現他對電影的喜歡越來越純粹，確診康復後，現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙，他的公司也都還在營運，業務依舊持續運作，謝謝大家的關心。
過往由於侯導長年投入於他所喜歡的電影工作中，對家庭生活無暇兼顧，所以現在雖然生病了，但感謝神，換個角度看，這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處，重新建立更親密的關係，也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。
之前侯導籌備的電影《舒蘭河上》(尋找河神)，無法繼續執行固然 遺憾，但過往他的作品已於國內外獲得諸多的肯定，也留下許多經典的作品，相信在時間的洪流裡不但不會被遺忘，他對電影的態度、 精神也一定會被戰友和影迷們留存下來，再次謝謝大家。