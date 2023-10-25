台大國際政經學院難產！潘文忠：創新條例不排擠任何資源
台灣大學校長陳文章日前在校務會議提出，擬依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」向教育部申請設立「國際政經學院」，校務會議代表擔心排擠現有學院資源，投票決議擱置議案。教育部長潘文忠今（25）日表示，依照創新條例設立的學院，不會排擠、佔用到任何資源，呼籲校內確實溝通說明。
記者李琦瑋／台北報導
台大於21日舉行112學年度第一學期第一次校務會議，陳文章表示，今年規劃設立「國際政經學院」，將採取全英語授課，希望藉此聘僱國際頂級師資，並進行更多元的國際交流合作模式，但針對相關提案，多位與會教師對於師資聘用浮濫風險、威脅大學自治、砸大錢卻成「爛尾樓」、排擠現有學院資源等風險感到擔憂，最終校務會議以59票贊成、51票反對，決議擱置「國際政經學院」議案。
潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受採訪時表示，立法院審議通過的創新條例，是鼓勵各大學衡量、募集社會資源，搭配國家發展基金，整個預算不會動用到任何教育和學校資金，反而是看大學在特色的發展上，以及社會、企業募集方面，能否到位。
潘文忠指出，目前全國已有11校依照創新條例設置12個學院，在企業的轉型，以及國際競爭、企業產業的高階人才培育等各方面，確實可以看出成果，但他也強調，創新條例從培養人才上是一個好的規劃，也不會去佔用、排擠到任何教育部或者學校的資源，但這畢竟還是正式依法設立學院，要在校內確實溝通說明、獲得理解。